Costa Rica mira a México y teme repetir su historia de violencia: busca apoyo de Estados Unidos

Durante décadas, Costa Rica fue vista como un oasis de paz en América Latina: sin ejército, con estabilidad democrática y famosa por su estilo de vida "pura vida". Pero esa imagen comienza a resquebrajarse. Hoy, el país enfrenta un crecimiento alarmante de la violencia vinculada al narcotráfico, una situación que su propio gobierno ha llegado a comparar con la que vive México.

El presidente costarricense, Rodrigo Chaves, ha reconocido que la criminalidad organizada se ha convertido en uno de los mayores retos para su país y ha buscado fortalecer la cooperación con Estados Unidos para enfrentar a los cárteles y redes del narcotráfico que operan en la región.

Un "paraíso" que se volvió estratégico para el narcotráfico

El aumento de la violencia en Costa Rica está estrechamente ligado a su ubicación geográfica. El país se ha convertido en un punto clave para el tránsito de drogas provenientes de Sudamérica con destino a Estados Unidos y Europa.

Esta transformación ha sido rápida. Hace apenas una década, el país tenía tasas de homicidio relativamente bajas. Hoy, el panorama es distinto:

En 2023 se registraron más de 900 asesinatos, el nivel más alto de su historia.

La tasa de homicidios ronda los 16 por cada 100 mil habitantes, el doble que hace diez años.

Además, se estima que más de 300 grupos criminales operan dentro del territorio costarricense, muchos vinculados al narcomenudeo y al tráfico internacional de drogas.

El temor a repetir la experiencia mexicana

Ante el crecimiento de estas organizaciones, el gobierno costarricense ha advertido que el país podría seguir una trayectoria similar a la de México si no se actúa a tiempo.

El mandatario ha señalado que, aunque los grupos criminales en Costa Rica aún no alcanzan el poder de los cárteles mexicanos, la dinámica del narcotráfico —control territorial, violencia entre bandas y expansión de redes internacionales— es preocupantemente similar.

En México, el crimen organizado ha provocado décadas de violencia y fuertes impactos sociales y económicos, con cárteles que incluso disputan el control de regiones enteras.

Un país sin ejército frente al crimen organizado

Uno de los desafíos estructurales que enfrenta Costa Rica es que no tiene ejército desde 1948, una decisión histórica que consolidó su identidad pacífica pero que hoy complica la lucha contra el narcotráfico.

Las autoridades señalan que esta situación, combinada con recursos limitados para vigilancia marítima y aérea, ha facilitado la operación de redes criminales que utilizan el territorio como plataforma logística para la droga.

La estrategia: cooperación internacional y "mano dura"

Ante la presión de la violencia, el gobierno costarricense ha buscado mayor colaboración con Washington para combatir el narcotráfico.

Estados Unidos ya ha ofrecido apoyo en seguridad y cooperación regional, mientras Costa Rica también analiza nuevas estrategias, entre ellas reformas legales y proyectos de seguridad más estrictos.

Incluso el país ha comenzado a adoptar medidas más duras contra el crimen, como la construcción de una prisión de máxima seguridad para crimen organizado, inspirada en modelos de la región.

El reto de no perder su identidad

El mayor temor para Costa Rica es que la violencia termine transformando profundamente a una sociedad que durante décadas fue considerada una excepción en Centroamérica.

Expertos advierten que el crecimiento del narcotráfico amenaza no solo la seguridad, sino también la economía y la imagen internacional del país, especialmente en sectores clave como el turismo.

Por ahora, el desafío es claro: frenar el avance del crimen organizado antes de que la crisis alcance niveles similares a los que enfrentan otras naciones de la región.