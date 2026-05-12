Pete Hegseth advierte a México sobre cárteles del narcotráfico

La relación entre México y Estados Unidos vuelve a entrar en terreno delicado. Esta vez, el protagonista es el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, quien lanzó una advertencia directa a México: intensificar el combate contra los cárteles del narcotráfico o enfrentar una posible intervención más agresiva desde Washington.

Durante una comparecencia ante el Congreso de Estados Unidos, Hegseth aseguró que el gobierno mexicano necesita "hacer más y hacerlo rápido" para frenar a las organizaciones criminales que operan a ambos lados de la frontera. Aunque reconoció algunos avances, dejó claro que, para la administración estadounidense, los resultados aún son insuficientes.

La advertencia que encendió las alarmas

La declaración más polémica llegó cuando el funcionario advirtió que, si México no actúa con mayor contundencia, Estados Unidos podría hacerlo por cuenta propia. La frase no pasó desapercibida porque revive una postura que ha ido ganando fuerza en ciertos sectores políticos estadounidenses: considerar a los cárteles mexicanos no solo como grupos criminales, sino como amenazas equivalentes a organizaciones terroristas. Hegseth incluso ha comparado públicamente a estos grupos con enemigos estratégicos de seguridad nacional, lo que abre la puerta a discursos más duros sobre posibles acciones unilaterales.

Contexto: fentanilo, frontera y tensión diplomática

La presión ocurre en un momento particularmente sensible. El tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos sigue siendo una prioridad política y de seguridad para Washington, mientras que la administración estadounidense insiste en que parte del problema nace de la capacidad operativa de los cárteles dentro del territorio mexicano. Del lado mexicano, el discurso ha sido diferente. El gobierno de Claudia Sheinbaum ha defendido las acciones emprendidas contra el crimen organizado y ha insistido en que la cooperación debe ser bilateral, señalando también responsabilidades de Estados Unidos, como el tráfico de armas y la demanda de drogas.

Advertencia real o estrategia política

Analistas consideran que las declaraciones de Hegseth también forman parte de una narrativa política interna en Estados Unidos, donde el combate al narcotráfico y el control fronterizo son temas centrales del debate público. Sin embargo, el mensaje tiene peso diplomático: muestra una creciente presión de Washington para que México acelere operativos, extradiciones y coordinación militar en seguridad regional. En otras palabras, no se trata solo de retórica, sino de una señal de que la paciencia estadounidense podría estar agotándose.

Un tema que podría redefinir la relación bilateral

La advertencia de Hegseth reabre una vieja pregunta: ¿hasta dónde puede llegar Estados Unidos en su lucha contra los cárteles sin vulnerar la soberanía mexicana? Por ahora, la tensión se mantiene en el terreno diplomático. Pero las palabras del secretario de Defensa dejan una sensación clara: el combate al narcotráfico ya no es visto únicamente como un problema de seguridad pública, sino como un asunto de seguridad nacional con implicaciones regionales.