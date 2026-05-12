Keir Starmer y la incertidumbre en el liderazgo del Partido Laborista

La política británica podría estar acercándose a otro terremoto. Mientras el primer ministro británico, Keir Starmer, enfrenta crecientes cuestionamientos dentro del Partido Laborista, en Londres ya comenzó una conversación incómoda: ¿quién podría reemplazarlo si su liderazgo colapsa?

Aunque Starmer llegó al poder con la promesa de estabilidad después de años turbulentos en Reino Unido, las derrotas electorales recientes y las tensiones internas han puesto su permanencia bajo la lupa. Dentro del laborismo, el nerviosismo es evidente y varios perfiles empiezan a perfilarse como posibles sucesores.

El favorito silencioso: Wes Streeting

Uno de los nombres que más fuerza ha tomado es el de Wes Streeting, actual secretario de Salud. Para muchos dentro del Partido Laborista, representa una opción pragmática, moderna y con capacidad para conectar con votantes centristas.

Streeting ha ganado notoriedad por impulsar reformas al sistema de salud británico y mantener una postura más moderada dentro del partido. Sin embargo, no todos están convencidos: algunos sectores progresistas consideran que está demasiado cerca del ala más conservadora del laborismo.

El regreso del rebelde: Andy Burnham

Otro nombre imposible de ignorar es el de Andy Burnham, alcalde de Manchester y figura popular entre la base laborista.

Burnham ha construido una imagen de político cercano, crítico del centralismo de Londres y defensor de políticas sociales más fuertes. El problema es que actualmente no ocupa un escaño en el Parlamento británico, un obstáculo clave para aspirar al cargo de primer ministro. Aun así, muchos dentro del partido lo ven como una figura capaz de reunificar a una izquierda fragmentada.

Angela Rayner: la carta de la militancia

La también laborista Angela Rayner aparece como otra contendiente fuerte. Con un estilo más frontal y raíces obreras, Rayner conserva apoyo entre militantes y sindicatos.

Sus críticos cuestionan algunas controversias recientes, pero sus aliados aseguran que representa una voz auténtica para recuperar la confianza de las clases trabajadoras, un sector donde el partido ha perdido terreno.

¿Y cómo podría caer Starmer?

La gran pregunta no es solo quién lo sustituiría, sino cómo podría darse una eventual salida.

Existen varios escenarios: desde una rebelión interna con suficientes diputados para forzar una elección de liderazgo, hasta una ola de renuncias ministeriales que vuelva insostenible su posición. También existe la posibilidad de una presión silenciosa desde las altas esferas del partido para empujarlo a dimitir "por el bien del movimiento".

Por ahora, Starmer insiste en mantenerse firme. Pero en Westminster hay una regla no escrita: cuando empiezan a circular demasiados nombres para reemplazarte, quizá el reloj político ya comenzó a correr.