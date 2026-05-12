Ursula von der Leyen destaca en la política europea y su vida familiar

Pocas figuras políticas en Europa tienen una historia tan singular como la de Ursula von der Leyen. Antes de convertirse en una de las mujeres más poderosas del mundo, soñaba con estudiar arqueología, ejerció la medicina y llevó una vida familiar con siete hijos. Hoy, es el rostro de las decisiones políticas que impactan a más de 400 millones de personas en la Unión Europea.

Nacida el 8 de octubre de 1958 en Bélgica, pero criada entre Bruselas y Alemania, Ursula von der Leyen creció en una familia profundamente conectada con la política. Su padre, Ernst Albrecht, fue un importante político alemán y parte de instituciones europeas, lo que la acercó desde joven al mundo del poder y la diplomacia. Incluso, durante un periodo de tensión política, tuvo que vivir bajo un nombre falso: Rose Ladson, una anécdota poco conocida de su vida.

¿Cómo ocurrió su entrada a la política?

Aunque parecía destinada a la política, su camino tomó varios giros inesperados. Primero estudió Economía en la London School of Economics y más tarde decidió formarse como médica en la Hannover Medical School, especializándose en ginecología. Además, obtuvo un doctorado en Medicina, una combinación académica poco común entre líderes políticos internacionales.

Su entrada a la política llegó de forma gradual, pero rápidamente destacó. Fue ministra de Familia, Trabajo y finalmente de Defensa en Alemania, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar ese cargo. En 2019 rompió otro techo de cristal al convertirse en la primera mujer presidenta de la Comisión Europea, el órgano ejecutivo más importante de la Unión Europea. En 2024 fue reelegida para un segundo mandato, consolidando su influencia en el continente.

Detalles sobre su vida personal

Más allá de los cargos, Ursula von der Leyen también llama la atención por su vida personal. Está casada con Heiko von der Leyen y es madre de siete hijos, algo poco habitual entre figuras de alto nivel político global. Habla alemán, inglés y francés, y suele combinar una imagen de firmeza política con un discurso enfocado en innovación, seguridad y cooperación internacional.

A sus 67 años, Ursula von der Leyen sigue siendo una de las protagonistas de la política internacional. Ya sea por temas de economía, regulación tecnológica, conflictos globales o acuerdos comerciales, su nombre aparece constantemente en decisiones que pueden redefinir el futuro de Europa.