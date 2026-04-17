Irán rechaza acuerdo con Trump sobre uranio enriquecido

En medio de un conflicto que mantiene en tensión a Medio Oriente, Irán ha lanzado un mensaje claro: no entregará su uranio enriquecido a Estados Unidos, desmintiendo directamente las recientes declaraciones del presidente Donald Trump.

¿Cómo ocurrió el desacuerdo?

Todo comenzó cuando Trump aseguró que existía un acuerdo para que Irán transfiriera su uranio —al que incluso llamó "polvo nuclear"— hacia territorio estadounidense. Según su versión, este material sería recuperado tras los bombardeos a instalaciones nucleares iraníes ocurridos el año pasado.

Sin embargo, la respuesta iraní fue inmediata: no hay ningún acuerdo ni intención de ceder ese material estratégico. El gobierno de Teherán dejó claro que el uranio sigue bajo su control y que no está negociando su transferencia.

¿Por qué es tan importante el uranio?

Este choque de versiones evidencia algo más profundo: la desconfianza total entre ambas potencias. El uranio enriquecido es uno de los recursos más sensibles del planeta. Irán posee cientos de kilos con niveles de pureza cercanos al 60%, lo que preocupa a Washington porque podría acercarse al uso militar si se sigue refinando.

Por su parte, Irán insiste en que su programa nuclear tiene fines civiles, como la generación de energía. Esta diferencia de posturas ha sido el núcleo del conflicto durante años.

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Negociaciones millonarias sin acuerdo claro

Detrás del conflicto también hay negociaciones complejas. Estados Unidos ha considerado liberar miles de millones de dólares en fondos iraníes congelados a cambio de limitar su programa nuclear o entregar reservas de uranio.

Pero las diferencias son grandes:

Washington busca eliminar riesgos nucleares.

Teherán exige garantías económicas y el fin de presiones militares.

Hasta ahora, ninguna de las partes cede lo suficiente.

Un conflicto que va más allá del uranio

Este desacuerdo ocurre en el contexto de una guerra más amplia iniciada en 2026, tras ataques a instalaciones nucleares iraníes y una escalada militar con participación de Estados Unidos e Israel.

Además, medidas como bloqueos navales y tensiones en rutas estratégicas como el estrecho de Ormuz siguen elevando el riesgo de una crisis global.

¿Qué puede pasar ahora?

El rechazo de Irán complica cualquier intento de acuerdo rápido. Aunque continúan las negociaciones, el panorama es incierto:

Si no hay pacto, podrían intensificarse las sanciones o acciones militares.

Si hay acuerdo, implicaría concesiones importantes de ambos lados.

Mientras tanto, el mundo observa con preocupación el futuro del programa nuclear iraní.