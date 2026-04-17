Caen los precios del petróleo tras reapertura del estrecho de Ormuz

Los precios internacionales del petróleo registraron una fuerte caída luego de que Irán anunciara la reapertura del estrecho de Ormuz para el tránsito de buques comerciales durante el periodo de alto al fuego vigente.

El barril de crudo Brent descendió hasta los 88 dólares, tras haber superado los 98 dólares horas antes. Este movimiento refleja la reacción inmediata de los mercados ante la posibilidad de una mayor disponibilidad de suministro energético.

Reacciones en los mercados financieros

El estrecho de Ormuz, que conecta el Golfo Pérsico con el mar Arábigo, es clave para el comercio mundial, ya que por esta vía circula aproximadamente una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado a nivel global.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, confirmó que el paso marítimo estará habilitado mientras se mantenga la tregua alcanzada en la región. El anuncio fue bien recibido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien celebró la decisión públicamente.

Tras la noticia, los principales indicadores financieros mostraron avances. El S&P 500 subió 0.8%, mientras que el Nasdaq y el Dow Jones registraron incrementos superiores al 1%. En Europa, índices como el CAC 40 y el DAX avanzaron más del 2%, y el FTSE 100 también cerró con ganancias.

Riesgos y advertencias de organismos internacionales

No obstante, organismos internacionales mantienen cautela. La BIMCO advirtió sobre posibles riesgos en la zona, especialmente por la incertidumbre respecto a la presencia de minas y la seguridad en las rutas de navegación.

Por su parte, la Organización Marítima Internacional continúa verificando las condiciones del anuncio iraní, con el objetivo de garantizar que el tránsito cumpla con los estándares de seguridad y libertad de navegación.

Aunque la reapertura representa un alivio para los mercados, expertos advierten que el impacto del conflicto aún persiste. El encarecimiento previo del petróleo elevó los costos de combustibles como la gasolina y el diésel, además de generar preocupaciones en sectores como la aviación y la agricultura, debido a interrupciones en el suministro de fertilizantes.

Pese al avance, empresas del sector energético y naviero mantienen una postura prudente y evitan reanudar operaciones inmediatas en la zona, a la espera de mayores garantías de seguridad. Analistas coinciden en que, incluso con un eventual acuerdo definitivo, la normalización de las cadenas de suministro podría tardar varios meses.