Donald Trump retira apoyo a 66 organismos internacionales

Donald Trump firmó una orden ejecutiva que redefine la relación de Estados Unidos con organismos internacionales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el miércoles una orden ejecutiva que suspende el apoyo del país a 66 organizaciones, agencias y comisiones internacionales.

La medida profundiza el distanciamiento de Washington respecto a los mecanismos de cooperación global y marca una nueva etapa en la relación del gobierno estadounidense con instituciones multilaterales.

De acuerdo con la información oficial, Estados Unidos se retirará de docenas de organizaciones internacionales, incluidas la agencia de población de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el tratado de la ONU que establece negociaciones internacionales sobre el clima. La decisión refuerza una política exterior orientada a reducir la participación estadounidense en foros multilaterales.

Acciones de Trump contra organismos internacionales

La mayoría de las entidades afectadas por la orden ejecutiva son agencias, comisiones y paneles consultivos relacionados con la ONU. Estas instancias se enfocan en temas como el cambio climático, el trabajo y otros asuntos que el gobierno estadounidense ha clasificado como favorables a la diversidad y a iniciativas que ha calificado como "woke".

En un comunicado, el Departamento de Estado explicó los motivos de la decisión al señalar: "La administración Trump ha encontrado que estas instituciones son redundantes en su alcance, mal gestionadas, innecesarias, derrochadoras, mal administradas, capturadas por los intereses de actores que impulsan sus propias agendas contrarias a las nuestras, o una amenaza para la soberanía, libertades y prosperidad general de nuestra nación".

Impacto de la retirada en la cooperación global

La determinación de retirarse de organizaciones que promueven la cooperación entre naciones ocurre en un contexto de tensiones internacionales. En las últimas semanas, Estados Unidos ha lanzado ofensivas militares o emitido amenazas que han generado inquietud tanto entre aliados como entre adversarios.

Entre los episodios mencionados en este contexto se encuentran la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y la anunciada intención del gobierno estadounidense de tomar Groenlandia, acciones que han provocado reacciones en la comunidad internacional.

Esta no es la primera vez que Estados Unidos reduce o suspende su respaldo a organismos internacionales durante la administración Trump. Previamente, el país ya había suspendido el apoyo a agencias como la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Organismo de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la UNESCO.

Reacciones ante el distanciamiento de Estados Unidos

Además, el gobierno estadounidense adoptó un enfoque más selectivo en el pago de sus cuotas al organismo mundial, eligiendo qué operaciones y agencias considera alineadas con su agenda y cuáles no responden a los intereses nacionales. Este viraje representa un cambio significativo frente a la forma en que administraciones anteriores, tanto republicanas como demócratas, se relacionaron con la ONU. Como consecuencia, el organismo internacional, que ya atravesaba un proceso de ajuste interno, ha implementado recortes de personal y programas.

La reducción del compromiso estadounidense también ha afectado a organizaciones no gubernamentales independientes, algunas de las cuales colaboran con las Naciones Unidas. Varias de estas agencias han reportado cierres de proyectos tras la decisión del año pasado del gobierno estadounidense de reducir la asistencia extranjera canalizada a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Estos recortes han tenido efectos directos en programas de desarrollo, asistencia humanitaria y cooperación técnica en distintas regiones del mundo.

La retirada de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC) representa uno de los pasos más relevantes dentro de esta estrategia. La UNFCCC es un acuerdo firmado en 1992 por 198 países con el objetivo de apoyar financieramente actividades relacionadas con el cambio climático en países en desarrollo.

Este tratado constituye la base del Acuerdo de París, considerado un hito en la cooperación internacional para enfrentar el calentamiento global. Donald Trump, quien ha calificado el cambio climático como un engaño, se retiró del Acuerdo de París poco después de asumir la presidencia.

Especialistas en ciencias del clima han señalado que el cambio climático está relacionado con el aumento de fenómenos meteorológicos extremos, como inundaciones, sequías, incendios forestales, lluvias intensas y episodios de calor peligroso.

Sobre las implicaciones de la salida estadounidense, Rob Jackson, climatólogo de la Universidad de Stanford y presidente del Proyecto Global de Carbono, afirmó que esta decisión podría dificultar los esfuerzos internacionales para reducir las emisiones contaminantes porque: "Da a otras naciones la excusa para retrasar sus propias acciones y compromisos".

Expertos también han señalado que será complejo lograr avances significativos en la lucha contra el cambio climático sin la participación de Estados Unidos, uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero a nivel mundial. La retirada del país de mecanismos multilaterales vinculados al clima plantea desafíos adicionales para la coordinación internacional, en un momento en que diversos países buscan reforzar compromisos para mitigar los efectos del calentamiento global y reducir las emisiones de dióxido de carbono.