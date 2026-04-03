NASA avanza en la misión Artemis II hacia la Luna

Tras dejar órbita terrestre, el Artemis II ya se dirige a la Luna.

La NASA confirmó este jueves que la maniobra de inyección translunar de la misión Artemis II se completó con éxito, poniendo a la tripulación en ruta hacia la Luna, pese a registrar incidentes menores que no comprometen el desarrollo del vuelo.

La agencia reconoció que durante las primeras fases de la operación de la nave espacial Orión se registraron ajustes técnicos y una breve interrupción en comunicaciones, ya resuelta, aunque insistió en que no hay preocupaciones actuales. "Hemos encontrado varios aspectos en el camino, pero ninguno representa una preocupación en este momento", señaló en conferencia de prensa Howard Hu, el director del programa Orion.

Las autoridades destacaron que la maniobra, de cinco minutos y 52 segundos, fue ejecutada "de forma impecable" por el equipo de control de vuelo en Houston y marca el último gran encendido de motores de la misión, tras lo cual la nave continuará su trayectoria impulsada por las leyes de la mecánica orbital alrededor de la Luna y de regreso a la Tierra.

Asimismo, subrayaron que la tripulación se encuentra en buen estado y que los sistemas de la cápsula funcionan según lo previsto.

Durante las primeras jornadas de vuelo, los astronautas realizaron diversas pruebas a bordo, incluyendo la verificación de sistemas clave como el suministro de agua, el sanitario y los dispositivos de eliminación de dióxido de carbono, además de maniobras de control manual que aportarán datos para futuras misiones. "Este sigue siendo un vuelo de prueba (...) vamos a seguir obteniendo información clave cada día para aprender a operar esta nave en el entorno real de espacio", puntualizó Hu.

Durante su paso por la cara oculta del satélite, previsto para el 6 de abril, los tripulantes de la Orión se encontrarán a más de 400.000 kilómetros de distancia de nuestro planeta y superarán el récord establecido por el Apolo 13 para una misión que transporta seres humanos.

Artemis II tiene el objetivo de enviar a astronautas a la órbita lunar por primera vez desde que los integrantes del Apolo 17 abandonaran el satélite en 1972.

La tripulación de Artemis II está conformada por el comandante Reid Wiseman, la especialista Christina Koch y el piloto Victor Glover, los tres de la NASA, así como por Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense (CSA). El programa Artemis busca establecer una presencia permanente de Estados Unidos en el satélite natural con una base, además de sentar las condiciones para la exploración de Marte.