Donald Trump destituye a Pam Bondi como fiscal general de EE.UU.

La política estadounidense vuelve a colocarse en el centro del escenario mundial. Este 2 de abril de 2026, el presidente Donald Trump confirmó la salida de Pam Bondi como fiscal general de Estados Unidos, en una decisión que refleja tensiones internas y una creciente presión política dentro de su administración.

La destitución de Pam Bondi refleja tensiones internas en la administración de Trump.

Una salida envuelta en controversia

Aunque Trump elogió públicamente a Bondi como una "gran patriota" y una aliada leal, la realidad detrás de su destitución parece mucho más compleja. Diversos reportes coinciden en que el mandatario estaba cada vez más frustrado con su desempeño, especialmente en temas sensibles como el manejo de los archivos del caso Jeffrey Epstein.

La fiscal general enfrentó críticas tanto de demócratas como de miembros del propio Partido Republicano, quienes cuestionaron la falta de transparencia, retrasos y decisiones polémicas en investigaciones clave.

Además, Trump habría considerado que Bondi no actuó con la suficiente contundencia contra sus adversarios políticos, un factor que habría terminado por inclinar la balanza hacia su salida.

Todd Blanche asumirá el cargo interinamente tras la salida de Bondi.

Un cargo clave... y turbulento

Pam Bondi había asumido el cargo en febrero de 2025, convirtiéndose en la principal figura del sistema judicial estadounidense. Su papel era fundamental: liderar el Departamento de Justicia y supervisar agencias como el FBI o la DEA.

Sin embargo, su gestión estuvo marcada por decisiones controvertidas, desde la reestructuración de prioridades del Departamento hasta su cercanía con la agenda política del presidente. Para algunos críticos, esto debilitó la tradicional independencia de la institución.

La salida de Bondi se suma a otros cambios recientes en el gabinete de Trump.

¿Quién toma el control ahora?

Tras su salida, el puesto será ocupado de manera interina por Todd Blanche, exabogado personal de Trump y actual fiscal adjunto, lo que refuerza la percepción de un círculo cercano al mandatario tomando posiciones clave en el gobierno.

Mientras tanto, ya suenan posibles reemplazos permanentes, lo que anticipa una nueva etapa de cambios dentro del gabinete.

Un patrón que preocupa

La destitución de Bondi no ocurre en aislamiento. Se trata del segundo alto perfil removido recientemente, después de la salida de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

Este patrón ha encendido alarmas entre analistas, quienes ven en estos movimientos una estrategia de reconfiguración del poder dentro del gobierno de Trump, con un enfoque cada vez más alineado a su círculo de confianza y agenda política.

Más que un simple cambio

La salida de Pam Bondi no es solo un relevo administrativo. Representa un episodio clave en la evolución del actual gobierno estadounidense, donde la línea entre política y justicia continúa generando debate.

A medida que surjan nuevos nombramientos, la pregunta sigue en el aire: ¿se trata de ajustes estratégicos... o de una transformación más profunda del sistema político en Estados Unidos?