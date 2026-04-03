NASA confirma éxito de inyección translunar de Artemis II desde Houston

La NASA confirma éxito de la inyección translunar de Artemis II pese a incidentes menores

CENTRO ESPACIAL HOUSTON — La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) confirmó este viernes 3 de abril de 2026 que la nave Orion ha completado con éxito la maniobra de Inyección Translunar (TLI), el encendido crítico de motores que impulsa a la tripulación de la misión Artemis II fuera de la órbita terrestre con rumbo a la Luna. Aunque el centro de control reportó algunos incidentes técnicos menores durante el proceso, la trayectoria de la nave es nominal y los cuatro astronautas se encuentran a salvo en su camino hacia el satélite natural.

La inyección translunar es un paso crucial para la misión Artemis II, que lleva humanos a la Luna.

La maniobra de inyección translunar es considerada uno de los momentos más peligrosos y precisos de la misión. Consiste en un encendido de larga duración del motor del Módulo de Servicio Europeo que permite a la cápsula alcanzar la velocidad de escape necesaria para romper la gravedad de la Tierra. En este 2026, la precisión del cálculo orbital ha permitido que la Orion se sitúe en una trayectoria de "retorno libre", lo que garantiza que, incluso si fallaran los sistemas principales más adelante, la gravedad lunar devolvería la nave a casa de forma segura.

Incidentes menores durante la maniobra no comprometen la misión ni la salud de los astronautas.

Respecto a los "incidentes menores" mencionados por la NASA, los ingenieros de vuelo detallaron que se presentaron fluctuaciones momentáneas en uno de los sensores de presión del sistema de propulsión y una breve interrupción en la telemetría de banda alta. Sin embargo, los sistemas redundantes de la nave Orion entraron en funcionamiento de inmediato, permitiendo que la computadora de abordo completara el encendido sin necesidad de intervención manual por parte del comandante Reid Wiseman. Estos fallos no comprometen la integridad de la misión ni la salud de los astronautas Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen.

La tripulación de Artemis II ha comenzado experimentos científicos en su camino hacia la Luna.

Analistas aeroespaciales señalan que estos pequeños contratiempos son esperados en misiones de prueba de esta magnitud. Artemis II es la primera vez que el sistema de soporte vital de la Orion se enfrenta a las condiciones extremas del espacio profundo con seres humanos a bordo. El éxito de la inyección translunar en este abril de 2026 marca el regreso oficial de la humanidad a la vecindad lunar, un hito que no se alcanzaba desde el fin del programa Apolo en 1972. La nave se encuentra ahora en una fase de crucero que durará varios días antes de realizar su sobrevuelo por la cara oculta de la Luna.

Por su parte, la tripulación ha enviado un mensaje de tranquilidad a la Tierra, confirmando que la cabina se mantiene estable y que han comenzado a realizar experimentos científicos programados para el trayecto. La NASA continuará monitoreando la nave las 24 horas del día a través de la Red del Espacio Profundo (DSN), asegurando que cualquier anomalía en los sistemas de propulsión sea corregida mediante pequeñas maniobras de ajuste de trayectoria. La expectación por las primeras imágenes de la Luna en alta resolución capturadas por humanos en más de 50 años sigue creciendo en todo el mundo.

Con la confirmación de este éxito, la misión Artemis II entra en su etapa más emocionante. La superación de los incidentes menores demuestra la robustez de la tecnología espacial actual y la capacidad de respuesta del equipo de tierra. Mientras la Orion se aleja de la Tierra a miles de kilómetros por hora, el sueño de establecer una presencia humana sostenible en la Luna está más cerca que nunca en este 2026. El mundo entero permanece atento al próximo gran paso: el encuentro cercano con la superficie lunar.