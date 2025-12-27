Muere alcalde de Tepeapulco, Hidalgo en accidente de tránsito

El estado de Hidalgo se encuentra de luto tras la confirmación del fallecimiento de Alfredo González Quiroz, presidente municipal de Tepeapulco, quien perdió la vida la tarde de este viernes 26 de diciembre de 2025 en un accidente automovilístico. El siniestro ocurrió en la carretera Tepeapulco-Cuautepec, específicamente en el tramo conocido como La Laguna.

De acuerdo con los reportes de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, el alcalde viajaba en una camioneta que, tras perder el control el conductor, se impactó lateralmente contra un árbol y terminó volcándose. Al arribar los servicios de emergencia, se confirmó que González Quiroz ya no presentaba signos vitales.

Detalles del accidente y heridos

En el vehículo también viajaban el chofer del edil y su escolta, quienes resultaron con diversas lesiones:

Estado de salud: Ambos sobrevivientes fueron trasladados de inmediato a un hospital cercano para recibir atención médica; hasta el momento su pronóstico es reservado.

Peritajes: Las autoridades han acordonado la zona para realizar las diligencias correspondientes y determinar si factores mecánicos o el estado de la vía influyeron en la pérdida de control de la unidad.

Luto y sucesión en Tepeapulco

El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, lamentó profundamente la noticia a través de sus redes sociales, enviando sus condolencias a la familia del alcalde y reiterando su solidaridad con los habitantes de Tepeapulco. "Expreso mi más sentido pésame... nuestra solidaridad y total respaldo", escribió el mandatario.

Alfredo González Quiroz, integrante de las filas de Morena, había asumido el cargo apenas el pasado 5 de septiembre de 2024 y su mandato estaba previsto para concluir en 2027. Ante su ausencia definitiva, el Cabildo de Tepeapulco deberá sesionar en los próximos días para nombrar a un alcalde sustituto conforme a lo establecido en la Ley Orgánica Municipal del estado.

Antecedentes de seguridad

Cabe recordar que el pasado 28 de noviembre, el alcalde había denunciado públicamente un intento de interceptación por parte de sujetos desconocidos mientras se dirigía a la comunidad de Corralillos. En aquella ocasión, González Quiroz resultó ileso gracias a las maniobras de su conductor para evadir la amenaza, un antecedente que ha generado diversas especulaciones en el entorno político regional.