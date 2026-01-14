Trump hace gesto obsceno a trabajador de Ford en Michigan

Trump hace señal obscena a trabajador de planta de Ford que le gritó que era un ´protector de pedófilos´

Un acalorado intercambio con un trabajador de una fábrica eclipsa el discurso económico del presidente Trump.

El 13 de enero de 2026, la planta de Ford Rouge en Dearborn, Michigan, se convirtió en el escenario improbable de un momento político dramático y en un escaparate de la industria manufacturera estadounidense.

La visita del presidente Donald Trump a la icónica planta, donde sale de la línea de producción la camioneta F-150, el mayor éxito de ventas, pretendía destacar las políticas económicas de su administración y el resurgimiento de la industria automotriz estadounidense. Sin embargo, fue un acalorado intercambio con un trabajador de la fábrica —y el video viral que le siguió— lo que acaparó la atención y desató un debate en todo el país.

El video, obtenido y publicado inicialmente por TMZ, capturó un momento tenso mientras Trump caminaba por una pasarela dentro de la bulliciosa planta.

Un trabajador abajo le gritó al presidente: "protector de pedófilos", según múltiples reportes, incluyendo FOX 2 Detroit y CNN.

Trump, visiblemente reaccionando, señaló al individuo y respondió: "Que te j$%&", no una, sino dos veces, y luego hizo un claro gesto con el dedo medio.

El video, grabado con un teléfono, circuló rápidamente en redes sociales, atrayendo millones de visitas y provocando fuertes reacciones en todo el espectro político.

La Casa Blanca actuó con rapidez para defender las acciones del presidente.

El director de comunicaciones, Steven Cheung, declaró a TMZ: «Un lunático gritaba improperios a diestro y siniestro en un ataque de ira, y el presidente dio una respuesta apropiada e inequívoca».

La postura oficial fue clara: el presidente simplemente había respondido con la misma moneda a una provocación descontrolada.

Mientras tanto, Ford Motor Company se vio en la incómoda situación de tener que responder al incidente viral en su propia empresa. Un portavoz de Ford declaró a CNN: "Uno de nuestros valores fundamentales es el respeto y no toleramos que nadie diga algo inapropiado como eso dentro de nuestras instalaciones. Cuando eso sucede, tenemos un proceso para abordarlo, pero no entramos en asuntos específicos de personal".

La empresa se negó a hacer más comentarios sobre los detalles, pero el mensaje fue inequívoco: si bien Ford valora la libertad de expresión, también espera cortesía y profesionalismo de todos en la planta de producción.

A medida que el video seguía circulando, las consecuencias políticas no se hicieron esperar.

El presidente del Partido Demócrata de Michigan, Curtis Hertel, aprovechó la oportunidad y emitió una declaración sin tapujos.

"Nunca pensé que veríamos a un presidente estadounidense dar la bienvenida a los fabricantes de automóviles chinos y mandar a la mierda a un trabajador automotriz estadounidense... pero aquí estamos", dijo Hertel.

"Aunque no nos sorprende tanto, ya que lleva mandando a la mierda a los trabajadores desde enero pasado. Donald Trump es un desastre para los trabajadores de Michigan".

La declaración abordó las tensiones de larga data entre Trump y los sindicatos, así como las inquietudes más amplias sobre el rumbo de la industria manufacturera estadounidense.

Sin embargo, el incidente fue solo una parte de una historia mucho más amplia que se desarrolló ese día en Dearborn.

La visita de Trump a la planta de Ford fue, en muchos sentidos, una victoria para las políticas económicas de su administración.

Recorriendo las instalaciones junto con el presidente ejecutivo de Ford, Bill Ford Jr., y el director ejecutivo, Jim Farley, Trump estaba ansioso por destacar el impacto de sus aranceles y la reactivación de la industria automotriz bajo su dirección.

"No, vine porque somos amigos, los tres (Ford y Farley)", dijo Trump a los periodistas cuando se le preguntó si su visita estaba motivada por el alto porcentaje de ensamblaje nacional de Ford. "Y porque ayudé mucho a la empresa."