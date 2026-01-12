Trump se autoproclama presidente interino de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a generar polémica al presentarse como presidente interino de Venezuela en una publicación realizada en su red Truth Social. El mensaje incluyó una imagen de una página de Wikipedia con su retrato oficial, aunque en dicha plataforma solo aparece acreditado como mandatario estadounidense desde enero de 2025.

La publicación superó los 24.000 "me gusta" y se suma a una serie de declaraciones en las que Trump asegura que Washington está al mando del país sudamericano, tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Según lo informado, el mandatario venezolano y su esposa fueron detenidos en Caracas durante una operación militar rápida encabezada por fuerzas especiales de Estados Unidos y trasladados posteriormente a territorio estadounidense.

Trump y su afirmación sobre el control de Venezuela

Días después, Trump afirmó que su país podría gobernar Venezuela y utilizar sus reservas petroleras durante un periodo prolongado. En una entrevista con The New York Times, evitó precisar plazos y sostuvo que la supervisión estadounidense se extendería por "mucho más tiempo" de lo inicialmente considerado. También señaló que la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, estaría colaborando "plenamente" con las autoridades estadounidenses.

Desde Caracas, Rodríguez rechazó estas afirmaciones y aseguró que Venezuela no está bajo control de ninguna potencia extranjera. En declaraciones públicas, sostuvo que el poder reside en el pueblo venezolano y en su Gobierno constitucional, y que ella dirige el país mientras Maduro permanece detenido.

Proceso diplomático entre Venezuela y Estados Unidos

Paralelamente, el Gobierno venezolano anunció el inicio de un proceso diplomático exploratorio con Estados Unidos para restablecer las misiones diplomáticas en ambos países. En ese contexto, se confirmó la visita de funcionarios del Departamento de Estado a Caracas y la evaluación de un eventual viaje oficial a Washington.

Incautaciones y operaciones militares de EE.UU.

En el plano militar, Estados Unidos incautó recientemente dos petroleros vinculados a Venezuela que intentaban evadir el bloqueo naval. Uno de ellos fue interceptado en el Atlántico Norte tras una persecución de dos semanas, mientras que el segundo fue abordado en el Caribe.

Las acciones de Washington también han tenido repercusiones regionales. Trump extendió sus advertencias a otros países y anunció que las fuerzas estadounidenses iniciarían operaciones terrestres en México contra los cárteles de la droga, luego de meses de acciones navales en el Pacífico oriental y el Caribe. El mandatario no ofreció detalles sobre el alcance ni el calendario de estas operaciones.