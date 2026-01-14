Donald Trump insiste en que Estados Unidos necesita Groenlandia para su seguridad

Donald Trump vuelve a reiterar sus intenciones y asegura que Estados Unidos "necesita" Groenlandia por seguridad nacional.

A través de su red social Truth Social, el presidente Donald Trump reiteró que Estados Unidos "necesita" Groenlandia por seguridad nacional.

"Estados Unidos necesita Groenlandia para su seguridad nacional. Es vital para la Cúpula Dorada que estamos construyendo."

Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Refrendado nuevamente el mandatario de Estados Unidos, Trump sus aspiraciones de seguridad para su propio país con el control de Groenlandia, así como en referencia a su proyecto de sistema de defensa antimisiles.

Trump asegura que elevará el poder de Estados Unidos con Groenlandia

Ante la insistencia de Donald Trump para el control de Groenlandia bajo los Estados Unidos, el mandatario también insistió en que elevará el poder de la nación aún más tras obtener la isla.

"Militarmente, sin el vasto poder de Estados Unidos, gran parte del cual construí durante mi primer mandato y que ahora estoy elevando a un nivel nuevo y aún más alto".

Por lo que Trump hasta declaró que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) debería ayudarlo a obtener Groenlandia, para evitar que Rusia o China se hagan de la isla.

"La OTAN debería liderar el camino para que la consigamos. Si no lo hacemos, Rusia o China lo harán, ¡y eso no va a suceder!"

Así como, el presidente norteamericano, Donald Trump aseguró que con el control de Groenlandia en manos de Estados Unidos la propia OTAN sería aún una fuerza mayor y eficaz entre los aliados.