Claudia Sheinbaum asegura que Trump respeta la soberanía de México

Claudia Sheinbaum compartió que, tras la llamada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump entendió que debe respetar la soberanía de México. Desde la mañanera compartió el rumbo que llevó su conversación y resaltó que, pese a la insistencia de Donald Trump por "ayudar" en materia de seguridad, le negó dicha posibilidad. "Todavía nos insistió en que si nosotros lo pedíamos, pues que ellos podían ayudar en otros temas. Le dijimos que hasta ahora vamos muy bien, no es necesario; además está la soberanía de México y la integridad territorial y lo entendió".

Sheinbaum destaca la insistencia de Trump en intervenir en seguridad.

Asimismo, compartió que el presidente estadounidense "entendió" el respeto a la soberanía e integridad del territorio nacional. Donald Trump ya entendió el respeto a la soberanía de México: Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum resaltó que, tras la llamada sostenida la mañana del 12 de enero, Donald Trump ya entendió el respeto que se debe a las soberanías de ambos países. La presidenta compartió que, pese a la insistencia del mandatario estadounidense, le recalcó que no habrá forma de que sus autoridades realicen operaciones en territorio mexicano. De acuerdo con Claudia Sheinbaum, tras esta nueva aclaración, Donald Trump "lo entendió".

Resultados importantes en la lucha contra el narcotráfico en México.

Por otra parte, Sheinbaum resaltó que durante su llamada con Donald Trump "hablamos del trabajo conjunto que se ha hecho en temas de seguridad". Resaltó que fue muy insistente en intervenir, por solicitud de México, en el combate al narcotráfico desde territorio nacional; sin embargo, la presidenta negó dicha posibilidad. Asimismo, resaltó que México, en colaboración con Estados Unidos, ha logrado "resultados muy importantes", como: reducción del 50% del cruce de fentanilo a Estados Unidos, medido por las incautaciones realizadas en dicho país; reducción de alrededor del 43% en muertes por fentanilo en Estados Unidos; incautación de laboratorios y drogas en México; detenciones relacionadas con delincuencia organizada en México.

Conversación sobre Venezuela y principios constitucionales de México.

En otro punto, Claudia Sheinbaum y Donald Trump sostuvieron una breve conversación sobre el tema de Venezuela y la captura de Nicolás Maduro. De acuerdo con la presidenta, le remarcó que México es muy claro con los principios constitucionales que se establecen en la Carta Magna. Esto en referencia a la no intervención y la autodeterminación de los pueblos; así como de la solución pacífica de controversias. "Hablamos del tema de Venezuela, le dije muy claramente que nosotros tenemos una Constitución y que son muy claros los principios constitucionales y hasta ahí quedó la conversación". Claudia Sheinbaum.