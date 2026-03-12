El inicio del conflicto con Irán ya le costó millones a Estados Unidos

El comienzo del conflicto militar entre Estados Unidos e Irán no solo ha elevado la tensión internacional, también ha provocado un gasto millonario para el gobierno estadounidense. En apenas unos días de operaciones militares, Washington ya habría desembolsado más de 11 mil millones de dólares, una cifra que muestra lo costoso que puede ser el inicio de una guerra moderna.

De acuerdo con estimaciones presentadas a legisladores estadounidenses, los primeros seis días del enfrentamiento costaron al menos 11.300 millones de dólares. El gasto proviene principalmente de operaciones militares de gran escala: uso de misiles de largo alcance, despliegue de aviones de combate, operaciones navales en el Golfo Pérsico, y sistemas de defensa antimisiles para interceptar ataques.

En conflictos actuales, cada acción militar puede costar millones. Por ejemplo, algunos misiles interceptores pueden valer varios millones de dólares cada uno, mientras que los bombarderos y el mantenimiento de aeronaves implican gastos constantes.

La guerra moderna depende de tecnología avanzada, lo que hace que el costo se dispare rápidamente. Misiles guiados, drones, radares y sistemas de defensa requieren inversión continua, además del combustible, logística y personal militar desplegado en la región. Ante este escenario, el Pentágono incluso ha considerado reducir el uso de misiles más caros y optar por armamento más económico, como bombas guiadas por GPS conocidas como JDAM, que cuestan alrededor de 80 mil dólares por unidad, mucho menos que otras municiones de alta precisión.

El conflicto también impacta la economía mundial. Más allá del gasto militar directo, el conflicto entre Estados Unidos e Irán está teniendo efectos en la economía global. Las tensiones en Medio Oriente han provocado subidas en el precio del petróleo, debido al temor de interrupciones en el suministro energético. El Golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz son rutas clave por donde pasa una gran parte del petróleo mundial, por lo que cualquier enfrentamiento en la zona genera nerviosismo en los mercados energéticos.

Los más de 11 mil millones de dólares gastados hasta ahora podrían ser solo el comienzo. Analistas y funcionarios en Washington consideran que el gobierno podría solicitar decenas de miles de millones de dólares adicionales al Congreso para financiar la guerra si el conflicto se prolonga. La historia reciente demuestra que las guerras suelen escalar rápidamente en costos. Lo que inicia como una operación limitada puede convertirse en un compromiso militar prolongado que impacta tanto en la política como en la economía global.