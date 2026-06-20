Giorgia Meloni rechaza versión de Donald Trump sobre fotografía en cumbre

Giorgia Meloni rechazó públicamente una versión atribuida al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según la cual ella le habría insistido para obtener una fotografía durante la reciente cumbre del G7.

Tras la difusión de la información por parte de un medio italiano, Meloni respondió en redes sociales asegurando que la historia había sido "inventada por completo" y expresó su sorpresa ante dicha afirmación.

Aunque no existe una confirmación independiente que determine cuál de las dos versiones es correcta, la controversia volvió a colocar bajo la lupa declaraciones similares realizadas por Trump a lo largo de los años, especialmente aquellas en las que asegura que distintas personas le solicitaron favores, apoyo o algún tipo de beneficio.

¿Qué declaró Meloni sobre la versión de Trump?

El tema cobró relevancia debido a que Meloni, identificada como una figura conservadora, ha manifestado críticas este año hacia algunas posturas del mandatario estadounidense relacionadas con Irán y los aranceles.

El profesor de la Stanford Law School, Orin Kerr, señaló años atrás que Trump suele presentar escenarios en los que quienes posteriormente se distancian de él habrían buscado previamente su ayuda o aprobación.

Otros episodios similares de Trump

El artículo también recuerda otros episodios similares. Uno de ellos involucró a Cheri Jacobus, a quien Trump acusó de haber buscado empleo en su equipo de campaña. Sin embargo, Jacobus sostuvo que fue el entorno del entonces candidato quien se acercó inicialmente a ella y afirmó contar con pruebas de ello.

Otro caso citado fue el de Brent Bozell, quien fue señalado por Trump de haber acudido a pedirle apoyo económico. Años después, Bozell negó esa versión en una publicación escrita, asegurando que había sido el propio Trump quien lo invitó a reunirse y ofreció ayuda financiera.

Entre los ejemplos más conocidos figura también la disputa con el exdirector del Federal Bureau of Investigation, James Comey. Tras su destitución, Trump afirmó que Comey había solicitado una cena privada para conservar su cargo. Sin embargo, investigaciones posteriores encabezadas por Robert Mueller concluyeron que existían evidencias que respaldaban la versión de Comey, incluyendo registros oficiales de la Casa Blanca.

Asimismo, se mencionan desacuerdos con el exsenador republicano Bob Corker y con el presentador británico John Oliver, quienes también rechazaron afirmaciones de Trump sobre supuestas solicitudes de apoyo o invitaciones.

Impacto de la controversia en la relación Meloni-Trump

El intercambio entre Meloni y Trump se suma así a una larga lista de episodios en los que declaraciones del mandatario han sido cuestionadas o desmentidas por los propios involucrados.