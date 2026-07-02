Trump considera la seguridad como prioridad en la renegociación del T-MEC

AmSoc afirma que para Trump combatir al narcotráfico es prioridad por encima del T-MEC. Larry Rubin afirma que Trump prioriza seguridad sobre comercio en el T-MEC; propone TLCC como complemento y critica falta de eficiencia de Canadá.

Larry Rubin, presidente de la American Society of Mexico (Amsoc), afirmó que para Donald Trump la seguridad y el combate al narcotráfico son más importantes que el tema comercial en la renegociación del T-MEC.

“La persona que va a tomar la última decisión del lado estadounidense sin duda va a ser el presidente Donald Trump.... lo que ha comentado directamente en público con respecto a la relación México-Estados Unidos es totalmente verificable, que su primera prioridad es la seguridad. La lucha contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, es la prioridad máxima que tiene el presidente hacia con México... ha sido muy enfático en que la lucha... particularmente estos grupos narcoterroristas es la primera prioridad arriba que las negaciones comerciales y que el comercio que se sostiene entre México y Estados Unidos...”, afirmó Larry Rubin.

Aunque celebró el avance hacia un tratado de 10 años con revisiones anuales, el presidente de Amsoc propuso complementar el T-MEC con un Tratado de Lucha Contra el Crimen (TLCC) que norme extradiciones y el intercambio de pruebas.

¿Qué propone Larry Rubin para el T-MEC?

En ese sentido, Larry Rubin destacó la actitud propositiva de México frente a Estados Unidos, pero criticó la falta de eficiencia de Canadá.