Cierre Administrativo en Estados Unidos: Empleados Federales sin Sueldo

WASHINGTON – El gobierno de Estados Unidos ha iniciado un cierre administrativo (government shutdown) después de que la última votación en el Senado fracasara en evitar la parálisis presupuestaria. Cientos de miles de empleados federales se quedarán sin sueldo, ya que el presidente Donald Trump y el Congreso no lograron llegar a un acuerdo para mantener los servicios gubernamentales en funcionamiento antes de la fecha límite la noche de este miércoles.

Se estima que aproximadamente 750,000 empleados federales serán suspendidos temporalmente de sus labores. Existe la preocupación de que algunos de ellos puedan ser despedidos por la actual administración.

Fracaso legislativo y polarización

La crisis se desató luego de que los demócratas en el Senado rechazaran un proyecto de ley republicano que buscaba extender la financiación federal por siete semanas. La votación, que requería 60 votos para avanzar, resultó en 55 a favor y 45 en contra, sin alcanzar el consenso necesario. El Senado cumplió así la amenaza demócrata de forzar el cierre administrativo si el presidente Trump y los republicanos no accedían a sus demandas relacionadas con la atención médica.

Esta es la tercera vez que Donald Trump preside una interrupción del financiamiento federal, lo que subraya el clima político profundamente polarizado y la división sobre las prioridades presupuestarias en Estados Unidos. La parálisis afecta programas y servicios gubernamentales esenciales en todo el país, desde parques nacionales hasta algunas funciones administrativas.