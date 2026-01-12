Trump y Sheinbaum abordan temas de seguridad y soberanía en conversación

Claudia Sheinbaum defendió la soberanía de México en llamada de trabajo con Trump, quien pidió seguridad. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, compartió que sostuvo una 'buena conversación' con Donald Trump la mañana del 12 de enero.

A través de redes sociales, la presidenta señaló que la conversación giró en torno a 'la colaboración y la cooperación en un marco de respeto mutuo siempre dan resultados'. Esto manteniendo la defensa de la soberanía e independencia del pueblo de México, sin dejar de lado la cooperación bilateral en materia de seguridad.

La importancia de la cooperación bilateral

El respeto mutuo siempre da resultados, asegura Claudia Sheinbaum tras llamada con Trump. Claudia Sheinbaum compartió que en la conversación con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, se trataron distintos temas, entre los que resaltó la defensa de la soberanía. De acuerdo con la presidenta, durante la llamada reiteró que 'la colaboración y la cooperación en un marco de respeto mutuo siempre dan resultados'. 'Tuvimos una muy buena conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hablamos de distintos temas, incluyendo la seguridad con respeto a nuestras soberanías, la disminución del tráfico de drogas, el comercio y las inversiones. La colaboración y la cooperación en un marco de respeto mutuo siempre dan resultados'. Claudia Sheinbaum.

Durante su llamada estuvo acompañada por: Omar García Harfuch y Juan Ramón de la Fuente. La llamada de Claudia Sheinbaum con Donald Trump se da en el marco de la anterior conversación entre de la Fuente y Marco Rubio sobre los trabajos de seguridad, así como de tráfico de drogas y armas.

Reacciones a la defensa de la soberanía

Luego de compartir que sostuvo una llamada con Donald Trump durante la mañana del 12 de enero, Claudia Sheinbaum fue aplaudida por defender la soberanía de México. Tras la publicación en redes, colaboradores y ciudadanos celebraron la postura de la presidenta. Citlalli Hernández agradeció a Claudia Sheinbaum por su 'cabeza fría e inteligencia' para la defensa del pueblo mexicano. Por su parte, Antonio Attolini resaltó que 'no podría sentirme más orgulloso de mi presidenta y su temple y capacidad'.