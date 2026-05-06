Tres muertes por hantavirus en crucero MV Hondius: alerta sanitaria

Lo que comenzó como un viaje de aventura por el Atlántico terminó convirtiéndose en un enigma sanitario internacional. A bordo del crucero MV Hondius, varios pasajeros enfermaron gravemente y al menos tres personas murieron. Durante días, la gran pregunta fue: ¿cómo llegó el hantavirus hasta el barco?

Un origen fuera del crucero

Según las investigaciones más recientes, la hipótesis principal apunta a que el virus no se originó dentro del barco, sino en tierra firme, antes de que los pasajeros zarparan.

Expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) consideran que algunos viajeros pudieron haberse contagiado durante actividades en Sudamérica, especialmente en zonas donde el hantavirus es endémico.

Este dato cambia por completo la narrativa inicial: el crucero no sería el punto de origen, sino el escenario donde el virus se manifestó.

El enemigo invisible: roedores y naturaleza

El hantavirus no es un virus cualquiera. Su forma más común de transmisión ocurre cuando una persona inhala partículas provenientes de orina, saliva o excrementos de roedores infectados.

Muchos de los pasajeros del crucero participaban en excursiones de naturaleza, observación de fauna y visitas a zonas remotas. Ese tipo de actividades, aunque fascinantes, también pueden aumentar el riesgo de exposición.

¿Contagio entre personas? Una posibilidad inquietante

Aunque el hantavirus normalmente no se transmite fácilmente entre humanos, este brote ha despertado preocupación porque podría involucrar la cepa Andes, una variante poco común capaz de propagarse entre personas en contacto cercano.

Algunos expertos creen que, tras el contagio inicial en tierra, el virus pudo haberse propagado dentro del barco entre compañeros de camarote o parejas.

Sin embargo, este tipo de transmisión sigue siendo raro y limitado.

Un brote que puso al mundo en alerta

El caso del Hondius es inusual por varias razones:

Es uno de los pocos brotes registrados en un crucero.

Ha involucrado múltiples países.

Incluye una cepa potencialmente transmisible entre humanos.

Hasta ahora, se han reportado varios casos y al menos tres muertes, lo que activó protocolos internacionales de emergencia sanitaria.

Aun así, las autoridades insisten en que el riesgo para la población general sigue siendo bajo.

Lecciones de una crisis en curso

Este episodio deja varias enseñanzas claras:

Los virus pueden viajar con nosotros, incluso antes de embarcar.

Las actividades en entornos naturales implican riesgos invisibles.

La detección temprana es clave para evitar brotes mayores.

Mientras el crucero permanece bajo vigilancia y los expertos continúan investigando, el caso se ha convertido en un recordatorio de lo conectadas que están la salud global y la movilidad humana.