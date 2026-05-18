Trump endurece postura contra Irán y Teherán responde a propuesta de paz de Estados Unidos

El gobierno de Irán confirmó este lunes que respondió a una nueva propuesta presentada por Estados Unidos para intentar poner fin al conflicto armado, en medio de nuevas advertencias del presidente Donald Trump, quien aseguró que "no quedará nada" si Teherán rechaza el acuerdo.

La cancillería iraní informó que sus preocupaciones y condiciones ya fueron transmitidas a Washington mediante la mediación de Pakistán. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmail Baqai, explicó que las conversaciones siguen activas, aunque no ofreció detalles adicionales.

Entre las principales exigencias de Irán se encuentran la liberación de activos financieros congelados en el extranjero y el levantamiento de las sanciones económicas impuestas desde hace años. Además, Teherán sostiene que Estados Unidos debe pagar compensaciones por los daños ocasionados durante la guerra, a la que calificó como "ilegal y sin fundamento".

Baqai aseguró que el país está "totalmente preparado para cualquier eventualidad" ante la posibilidad de un nuevo enfrentamiento militar.

Detalles confirmados

Según reportó la agencia iraní Fars, la propuesta estadunidense incluye cinco puntos, entre ellos que Irán mantenga operativo solo un sitio nuclear y entregue a Estados Unidos sus reservas de uranio altamente enriquecido.

El reporte también señala que Washington se habría negado a liberar parte significativa de los activos iraníes congelados y a cubrir reparaciones derivadas del conflicto. Además, habría condicionado el fin de las hostilidades a la participación formal de Irán en negociaciones de paz.

En una propuesta previa, Teherán había solicitado el cese total de la guerra, incluyendo las operaciones militares de Israel en Líbano, así como el levantamiento del bloqueo naval impuesto por Estados Unidos a puertos iraníes desde el 13 de abril.

Acciones de la autoridad

Otro de los puntos clave en la negociación es el control del estratégico estrecho de Ormuz, cuya administración, según Irán, continuará bajo supervisión iraní. El Consejo Supremo de Seguridad Nacional anunció la creación de un nuevo organismo encargado de coordinar las operaciones en esta zona marítima.

En paralelo, los Guardianes de la Revolución informaron sobre ataques contra grupos armados en la provincia iraní de Kurdistán, cerca de la frontera con Irak. Según el comunicado oficial, las operaciones estuvieron dirigidas contra organizaciones presuntamente vinculadas a Estados Unidos e Israel que intentaban ingresar armas y municiones al país.