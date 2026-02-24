Nemesio Oseguera Cervantes tenía Tationil Plus en su refugio de Tapalpa

Tras el operativo de inteligencia que permitió la ubicación de un refugio de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", en la zona serrana de Tapalpa, autoridades federales reportaron el hallazgo de diversos insumos médicos, entre los que destaca el fármaco Tationil Plus. Este hallazgo refuerza las versiones sobre el crítico estado de salud que padecía el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) antes de su fallecimiento.

El medicamento fue encontrado en una habitación acondicionada con equipo clínico de alta tecnología, lo que sugiere que el capo recibía cuidados hospitalarios intensivos en la clandestinidad para combatir la insuficiencia renal crónica que lo aquejaba desde hace años.

Uso médico y propiedades del Tationil Plus

El Tationil Plus es un fármaco cuyo principio activo es el glutatión, un potente antioxidante que se produce naturalmente en el cuerpo pero que, en niveles terapéuticos, se utiliza de forma intravenosa para diversas funciones críticas:

Protección Renal: Se emplea habitualmente para mitigar el daño en los riñones y reducir los efectos tóxicos de tratamientos agresivos.

Desintoxicación Hepática: Ayuda al hígado a procesar toxinas y mejorar la función celular.

Fortalecimiento del Sistema Inmune: Actúa como un regenerador celular en pacientes con enfermedades degenerativas o crónicas severas.

Para especialistas en salud, el uso de este medicamento en el entorno de Oseguera Cervantes confirma que su tratamiento no solo estaba enfocado en la diálisis, sino en intentar ralentizar el deterioro sistémico provocado por el fallo multiorgánico derivado de su padecimiento renal.

Un hospital privado en la montaña

El hallazgo de Tationil Plus en la cabaña de Tapalpa revela la capacidad logística del CJNG para montar unidades médicas móviles. Según informes de la Sedena, el lugar contaba con tanques de oxígeno, monitores de signos vitales y suministros para hemodiálisis, lo que permitía al líder criminal evitar hospitales públicos o privados donde podría haber sido identificado.

Este medicamento, que suele ser difícil de conseguir sin receta médica especializada y requiere refrigeración y manejo delicado, es una prueba clave de la red de apoyo médico con la que contaba el capo. La presencia de este fármaco es consistente con la cronología médica que finalmente desembocó en el reporte de su deceso por causas naturales en días recientes.