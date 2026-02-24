Zelensky lanza una invitación histórica a Trump al cumplirse cuatro años de la guerra: "Ven a ver lo que realmente está en juego"

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, conmemoró este martes 24 de febrero el cuarto aniversario de la invasión rusa con un mensaje cargado de firmeza, memoria y una invitación directa a su homólogo estadounidense, Donald Trump: visitar Ucrania para entender de primera mano el impacto real de la guerra.

En un discurso de casi 20 minutos transmitido desde Kiev, donde también rindió homenaje a los caídos y agradeció la solidaridad de varios líderes europeos, Zelensky subrayó que la guerra no ha destruido la determinación de su pueblo. "Putin no ha logrado sus objetivos ni ha quebrado a los ucranianos", aseguró, y definió el conflicto como uno de los más devastadores en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Una invitación con propósito: ver con los propios ojos

Zelensky explicó que su llamado a Trump no es meramente diplomático, sino una oportunidad para que el expresidente de Estados Unidos vea directamente las consecuencias humanas y materiales de la guerra. "Solo viniendo aquí y sintiendo el dolor de la gente podrás comprender de qué se trata realmente esta guerra", dijo.

Aunque Trump aún no ha aceptado oficialmente la invitación, el gesto marca un intento por parte de Kiev de activar conciencia internacional sobre el conflicto justo cuando se cumple un hito clave. Algunos observadores han interpretado esta invitación como una manera de ejercer presión para que Washington reafirme su apoyo, especialmente en medio de discusiones internacionales sobre sanciones, ayuda militar y negociaciones de paz.

Solidaridad europea en medio de tensiones y división

Al evento asistieron figuras como Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y ministros y primeros ministros de países europeos aliados —aunque conspicua fue la ausencia de líderes de alto perfil de Estados Unidos. Varias naciones celebraron la resistencia ucraniana, aunque también expresaron reservas sobre una pronta finalización del conflicto.

Zelensky aprovechó también para criticar a Rusia por centrar sus ataques en infraestructura civil y zonas urbanas, describiendo un clima de terror que continúa afectando a millones de ciudadanos, especialmente durante un invierno especialmente duro.

¿Qué sigue para Ucrania?

A pesar de cuatro años de guerra, el presidente ucraniano reiteró su compromiso con una paz sólida, digna y duradera, pero rechazó cualquier propuesta de negociación que implique ceder territorio, especialmente en regiones como Donbás. Ucrania sigue enfrentando presiones diplomáticas, desafíos económicos y un entorno internacional dividido sobre cómo abordar el conflicto con Rusia.