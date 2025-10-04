Israel avanza en implementación del Plan de Paz para Gaza de Trump

JERUSALÉN – El gobierno de Israel anunció que se está preparando para implementar la primera fase del plan de paz para Gaza del presidente estadounidense Donald Trump, tras la respuesta de Hamás de liberar a los rehenes. La medida busca acelerar el proceso para poner fin a la guerra, aunque la televisión catarí Al Jazeera y medios locales reportan que los bombardeos en la Franja no han cesado.

La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, emitió un escueto comunicado afirmando: "Continuaremos trabajando en plena cooperación con el presidente y su equipo para poner fin a la guerra de acuerdo con los principios expuestos por Israel, que se corresponden con la visión de Trump para terminar la guerra".

Petición de Trump de cese al fuego inmediato

El plan de Donald Trump, presentado el lunes, propone el fin inmediato de la guerra, la liberación de los rehenes por parte de Hamás y la formación de un gobierno de transición en Gaza supervisado por Estados Unidos y el ex primer ministro británico Tony Blair.

A pesar de la declaración de Israel de prepararse para la implementación, el comunicado no hace mención a la petición directa de Trump de que Israel cese al instante los bombardeos sobre el enclave palestino para facilitar la liberación de los rehenes. Reportes de la Defensa Civil de Gaza señalan que los ataques continuaron a lo largo de la noche.

Desmilitarización y futuro de Palestina

El plan de 20 puntos, que ya había sido aceptado por Netanyahu durante su visita a Washington, contempla la desmilitarización de la Franja de Gaza. Aunque la hoja de ruta incluye la posibilidad de negociar en el futuro un Estado palestino, el primer ministro israelí ha mantenido su postura pública de descartar esa opción.

La respuesta de Hamás de liberar a los rehenes y de negociar de forma inmediata los detalles del acuerdo de paz fue celebrada por Trump, quien aplaudió estar "cerca de lograr" el fin del conflicto. El compromiso de Israel de implementar la primera fase del plan de paz es el paso más significativo hasta el momento para iniciar una transición política y de seguridad en la región bajo supervisión internacional.