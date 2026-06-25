Delcy Rodríguez reporta 164 muertos tras terremotos en Venezuela

Suman 164 muertos y 971 heridos tras terremotos en Venezuela; continúa rescate y llega apoyo internacional

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que el número de personas fallecidas tras los dos terremotos registrados el miércoles en el país ascendió a 164, mientras que los heridos suman 971. La funcionaria señaló además que en las últimas horas se han contabilizado al menos 30 réplicas de los movimientos telúricos.

De acuerdo con el balance oficial, los sismos provocaron daños en edificaciones y viviendas en distintas zonas del país, principalmente en el área metropolitana de Caracas y en los estados La Guaira, Falcón y Carabobo, donde se concentran los principales reportes de afectaciones estructurales.

Llegada de equipos internacionales de rescate a Venezuela para apoyar

Las autoridades venezolanas confirmaron que México, Estados Unidos, El Salvador, República Dominicana y Francia se encuentran entre los países que han enviado o enviarán equipos especializados en rescate. Se prevé que la ayuda humanitaria continúe ingresando al país durante el transcurso de este jueves.

Las labores de búsqueda se concentran en áreas donde se reportaron colapsos de estructuras, principalmente en zonas urbanas del centro y occidente del país, con énfasis en el estado La Guaira, uno de los más afectados por los movimientos telúricos.

Suspenden vuelos en el Aeropuerto de Maiquetía tras sismos

Tras los sismos, varias aerolíneas internacionales suspendieron sus operaciones hacia Venezuela debido al cierre temporal del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, ubicado en La Guaira, principal terminal aérea del país.

Las autoridades indicaron que, pese a las restricciones, las aeronaves con ayuda humanitaria podrán aterrizar en dicha terminal o en aeropuertos alternos habilitados para la recepción de insumos y personal de apoyo.