Sismos en La Guaira: 235 muertos y 4,300 heridos tras terremotos

LA GUAIRA. Los venezolanos buscaban sobrevivientes el jueves bajo edificios derrumbados, y los equipos de rescate acudían rápidamente hacia zonas del norte sacudidas por dos potentes terremotos consecutivos que, según autoridades, dejaron alrededor de 235 muertos y al menos 4,300 personas heridas.

"Lamentablemente hemos recibido alrededor de 235 pacientes que llegan sin signos vitales, o fallecen al momento de llegar, en nuestros establecimientos de salud", dijo el ministro de Salud Carlos Alvarado a medios estatales el jueves. Se teme que el número de muertos y heridos aumente, dado que miles de personas aún no han sido localizadas tras los terremotos ocurridos el miércoles por la noche —que pudieron sentirse en toda la región y cuya magnitud fue de 7.2 y 7.5, una de las más fuertes que se haya percibido en Venezuela en más de un siglo—.

Edificios incluso hasta en la Amazonía de Brasil fueron evacuados.

Acciones de la autoridad

En respuesta a la devastación, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos dispuso el jueves eximir algunas sanciones hasta el 23 de octubre para permitir transacciones relacionadas con las labores de ayuda por el terremoto en Venezuela.

Impacto en la comunidad

En ciudades de todo el norte de Venezuela, residentes aterrorizados salieron en masa a las calles y buscaban a desaparecidos entre los escombros.

Los heridos fueron extraídos de las ruinas cubiertos de polvo y sangre, entre ellos algunos niños. La televisión estatal venezolana mostró imágenes dramáticas de rescates, incluida una mujer que estaba atrapada bajo una losa de cemento, con apenas un pie descalzo asomando, antes de que los equipos lograran sacarla con vida. Pero había pocos equipos de búsqueda del gobierno fuera de Caracas.

Dayana Delgado, madre de tres hijos, preguntó dónde estaba la maquinaria pesada que los funcionarios del gobierno habían prometido, y señaló que eran los vecinos quienes estaban excavando entre los escombros.

"Quisiera saber dónde está mi niño, si está ahí atrapado o anda por ahí en un refugio", expresó sobre su hijo de 8 años que estaba desaparecido.