Donald Trump advierte sobre gravamen a importaciones de México: lechuga en la mira

WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que analiza imponer un gravamen punitivo contra las importaciones mexicanas argumentando supuestos riesgos de salud pública. Las declaraciones del mandatario se produjeron durante una atención a medios de comunicación en la Casa Blanca, donde vinculó los cargamentos de lechuga cosechados en suelo azteca con el brote de ciclosporiasis que afecta a diversas entidades de la Unión Americana.

Durante su alocución, el jefe del Ejecutivo estadounidense afirmó que su administración evalúa aplicar una tarifa comercial a México debido a la presencia del parásito Cyclospora en las hortalizas exportadas. Asimismo, el mandatario extendió sus advertencias hacia Canadá, señalando que contempla medidas arancelarias similares motivadas por el desplazamiento de humo generado por los incendios forestales hacia el territorio norteamericano.

Las agencias sanitarias estadounidenses, encabezadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos junto con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, mantienen abiertos los expedientes epidemiológicos sobre el origen de los contagios. La información de las autoridades federales relaciona los casos reportados en nueve estados con el consumo de vegetales distribuidos comercialmente por la firma Taylor Farms.

Acciones de la autoridad

En respuesta a los señalamientos procedentes de Washington, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que la Secretaría de Salud desarrolla las investigaciones pertinentes para determinar si existe algún vínculo directo entre las exportaciones agrícolas y los reportes epidemiológicos. La mandataria explicó que los dictámenes iniciales emitidos por las agencias estadounidenses mostraron inconsistencias previas al catalogar pruebas como falsos positivos.

Detalles confirmados

El gobierno mexicano mantendrá los monitoreos de campo en las zonas productoras para garantizar las condiciones sanitarias de los vegetales. Las autoridades de ambas naciones sostienen intercambio de datos técnicos mientras se define el estatus de las exportaciones hortícolas hacia el mercado norteamericano.