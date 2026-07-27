Crisis de incendios en Francia y España: el cambio climático agrava la situación

Incendios históricos en Francia y España, esto es lo que debes saber

PARÍS- El calor y la falta de lluvia han contribuido a los incendios forestales sin precedentes en Francia y España que han obligado a cientos de miles de personas a huir de sus hogares, en una de las mayores evacuaciones del continente desde la Segunda Guerra Mundial.

El aumento de las temperaturas podría complicar los esfuerzos para combatir los incendios, que han calcinado una superficie cuatro veces mayor que París en el suroeste de Francia y arden con fuerza cerca de la capital de España, Madrid.

Los bomberos en España han calificado los incendios de tan violentos que no pueden afrontarlos de frente. Pero el lunes surgió en Francia el primer atisbo de esperanza de que la propagación de un enorme incendio en la región suroccidental de Gironde podría haberse ralentizado.

Esto es lo que hay que saber.

'El cambio climático hace que los veranos sean más calurosos y secos'

Las temperaturas por encima de lo normal en Europa han contribuido a condiciones de sequía. Las temperaturas récord en Europa occidental agravaron la falta de lluvia ya que el calor extremo extrajo humedad de la vegetación, creando abundante combustible que permite a las llamas propagarse más rápido y con mayor intensidad.

Un estudio publicado en junio por World Weather Attribution concluyó que el calor récord de las últimas semanas no habría sido posible sin el cambio climático.