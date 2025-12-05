Donald Trump elogia a Claudia Sheinbaum en sorteo del Mundial 2026

Donald Trump elogió el trabajo de Claudia Sheinbaum en entrevista con Inés Sainz durante el sorteo del Mundial 2026.

"Sí, tú presidenta está aquí y está haciendo un trabajo muy bueno, es una muy buena mujer, muy, muy excelente trabajo el que está haciendo, es un honor", afirmó Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Trump destaca el trabajo de Sheinbaum en el Mundial 2026

En medio de la tensión de Sheinbaum con Ricardo Salinas Pliego, Inés Sainz tuvo la oportunidad de hablar con Donald Trump en el marco del sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Durante el Sorteo del Mundial 2026, Donald Trump tuvo la oportunidad de hablar con diversos medios, uno de ellos fue TV Azteca. Al verlo en la alfombra roja, Inés Sainz no dudó en cuestionar a Donald Trump sobre su participación en ese importante evento.

Sin embargo, Donald Trump la sorprendió al enfocar su respuesta a elogiar el trabajo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Donald Trump después resaltó el gran trabajo que están haciendo México, Estados Unidos y Canadá para el Mundial 2026 y es que incluso han roto récords en la venta de boletos.

Reacciones en redes tras elogios de Trump a Sheinbaum

El video de Donald Trump elogiando a Claudia Sheinbaum en entrevista con Inés Sainz de inmediato se viralizó en las redes sociales. Y es que usuarios no dudaron en señalar que Ricardo Salinas Pliego no estaría tan feliz de las palabras de Donald Trump hacia Claudia Sheinbaum.

Esto luego en medio de la tensión que se han vivido en los últimos meses y los constantes mensajes que se mandan. "Pa las bilis del tío chichiiiss... Se hizo chiis del coraje", "Santa cachetada le dio", "le sale el tiro por la culata", "Pobre el tío Richie lo dejaron con el hocico cerrado", se puede leer en las redes sociales.