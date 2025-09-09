Apple revoluciona con iPhone Air y Apple Watch Series 11 en la Keynote 2025

Apple presenta los nuevos iPhone 17: precios, modelos y novedades desde la Keynote 2025

Desde el Apple Park en Cupertino, la compañía de la manzana reveló este martes sus nuevos lanzamientos en su ya tradicional Keynote. Los protagonistas: los esperados iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max y la gran sorpresa del evento, el iPhone Air, modelo que había generado múltiples rumores en meses recientes.

Estos dispositivos llegan acompañados de una nueva generación de accesorios y productos del ecosistema Apple: los AirPods Pro 3, el Apple Watch Series 11, el Apple Watch Ultra 3 y el Apple Watch SE 3.

iPhone 17 Pro y Pro Max: lo nuevo en potencia, cámara y diseño

Los modelos iPhone 17 Pro y 17 Pro Max buscan posicionarse como los teléfonos más avanzados del mercado en 2025 y parte de 2026. Entre las principales novedades se encuentran:

Nuevo chip A19 Pro, que promete mejoras en eficiencia energética y rendimiento gráfico.

Sistema de refrigeración por cámara de vapor, una novedad para controlar mejor la temperatura, especialmente útil en juegos y tareas exigentes.

Rediseño del módulo de cámaras, con mejoras ópticas sustanciales y capacidades de fotografía computacional más avanzadas.

Cambio en materiales: tras dos generaciones utilizando titanio, Apple regresa al aluminio, ofreciendo una nueva textura y colores más llamativos, sin comprometer la resistencia.

iPhone Air: un nuevo enfoque

El iPhone Air se presentó como una versión más ligera y estilizada del iPhone tradicional, con un diseño ultradelgado y especificaciones recortadas, enfocado a quienes buscan un teléfono Apple más accesible sin perder elegancia ni funcionalidad.

Próximamente: precios y disponibilidad

Aunque Apple no ha revelado todos los precios de forma detallada durante la presentación, se espera que los nuevos iPhone 17 estén disponibles en preventa en los próximos días y lleguen a tiendas durante el mes de octubre. Los analistas estiman que el iPhone 17 Pro partirá desde los 1,199 dólares, mientras que el Pro Max podría alcanzar los 1,399 dólares, dependiendo de la configuración.