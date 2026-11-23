Jensen Huang retomó la dirección de NVIDIA luego de que el consejo de administración de la compañía aprobara su regreso con efecto inmediato. La determinación, anunciada este lunes mediante un comunicado, se produjo después de que la empresa recibiera información de altos funcionarios del gobierno estadounidense.

A través de su resolución, los integrantes de la junta directiva manifestaron su confianza en Huang y consideraron que su liderazgo es fundamental para los intereses de la compañía, sus trabajadores, inversionistas, socios comerciales y clientes.

Tras confirmarse su reincorporación, el directivo expresó su satisfacción por volver a encabezar una de las empresas tecnológicas más importantes del mundo, especialmente en una etapa que describió como el inicio de una nueva revolución industrial.

Huang también aseguró que asumirá nuevamente el cargo con responsabilidad y humildad, además de manifestar su agradecimiento a los empleados, accionistas y familiares por el respaldo recibido.

El consejo de NVIDIA confía en el liderazgo de Jensen Huang en un momento crítico para la empresa.

Uno de los aspectos que rodean el caso son los señalamientos sobre una supuesta operación de inteligencia extranjera relacionada con Jensen Huang, entre ellos las versiones sobre un presunto vínculo con una espía china.

Ante esta situación, NVIDIA informó que estableció un Comité de Seguridad integrado por directores independientes, cuya tarea será dar seguimiento a las investigaciones y atender cualquier asunto relacionado con la protección de la seguridad nacional.

El organismo también contará con asesoría jurídica especializada en temas de seguridad nacional. De manera paralela, la compañía puso en marcha un proceso de selección para incorporar a un nuevo Director de Cumplimiento Normativo, quien tendrá entre sus responsabilidades vigilar que se respeten las disposiciones estadounidenses en materia de seguridad nacional.

Huang expresa su agradecimiento a empleados y accionistas tras su reincorporación a NVIDIA.

La reincorporación de Huang también recibió el respaldo del presidente Donald Trump, quien expresó su aprobación a través de una publicación en Truth Social.

El mandatario consideró que NVIDIA tomó una decisión acertada al devolverle el liderazgo de la empresa y destacó la importancia de su trabajo para el desarrollo económico y tecnológico de Estados Unidos.

Trump describió a Huang como un patriota y una figura importante para el país. Asimismo, descartó que su regreso represente un peligro para la seguridad nacional y aseguró que el fiscal general estadounidense, Todd Blanche, confirmó que no existen pruebas de que el empresario haya cometido alguna actividad ilegal.

Sin embargo, el presidente también recomendó que NVIDIA mantenga una investigación interna exhaustiva y refuerce sus mecanismos de supervisión para garantizar el cumplimiento de las restricciones de exportación y demás obligaciones legales estadounidenses.

NVIDIA establece un Comité de Seguridad para abordar las investigaciones sobre seguridad nacional.

De esta manera, Jensen Huang vuelve a ocupar la dirección de NVIDIA en medio de cuestionamientos relacionados con la seguridad nacional, mientras la compañía mantiene abierta una revisión interna para atender los señalamientos.