El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su gobierno y México están próximos a alcanzar un acuerdo, luego de sostener una reunión con la mandataria Claudia Sheinbaum durante la Cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

A su regreso de China, el republicano ofreció declaraciones a los medios de comunicación sobre sus actividades y se refirió al encuentro con Sheinbaum, el tercero que ambos líderes han mantenido de manera presencial.

Relación comercial entre México y Estados Unidos

Entre los asuntos abordados destacó la relación económica y comercial entre ambas naciones. Trump señaló que manifestó a la presidenta mexicana su desacuerdo con el superávit comercial que mantiene México frente a Estados Unidos, al considerar que esa situación no debería continuar.

El mandatario estadounidense relató que durante la conversación expresó directamente su postura sobre este tema y dejó claro que su administración no está dispuesta a permitir que se mantenga dicho balance comercial.

Seguridad en México y cárteles del narcotráfico

Sin embargo, las cuestiones económicas no fueron las únicas que formaron parte del diálogo. Trump también hizo referencia a la seguridad en territorio mexicano y al papel de las organizaciones criminales, particularmente los cárteles del narcotráfico.

Al hablar sobre este asunto, sostuvo que los grupos del crimen organizado tienen una fuerte presencia en México y aseguró que manifestó a Sheinbaum su preocupación por la situación, al señalar que Estados Unidos no puede permitir que estas organizaciones ejerzan control en un país vecino.

Pese a asegurar que las dos naciones están cerca de llegar a un entendimiento, Trump no ofreció información específica sobre las condiciones ni los compromisos que incluiría el posible acuerdo.

Tampoco aclaró si las negociaciones están enfocadas únicamente en cuestiones comerciales o si abarcan otros puntos de la relación bilateral, como la seguridad y las acciones contra el crimen organizado.

Por el momento, ambos gobiernos mantienen conversaciones para avanzar hacia un acuerdo, cuyos alcances todavía no han sido detallados por el presidente estadounidense.