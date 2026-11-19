BRUSELAS (AP) — La Comisión Europea confirmó este jueves que sus sistemas informáticos fueron blanco de una campaña de ciberataques impulsada con herramientas de inteligencia artificial (IA) a finales de octubre, aunque aseguró que hasta el momento no existe evidencia de una filtración masiva de datos que comprometa al personal de la institución comunitaria.

Durante la rueda de prensa diaria del Ejecutivo europeo en Bruselas, el portavoz comunitario Thomas Regnier informó que la actividad maliciosa fue detectada inicialmente el 22 de octubre y corroborada técnicamente el 26 del mismo mes tras una primera evaluación forense. Como medida preventiva ante la incursión digital, los equipos técnicos desactivaron de forma temporal diversas aplicaciones internas, la mayoría de las cuales ya han vuelto a operar con normalidad.

Detalles confirmados

Regnier explicó que la ofensiva consistió en una serie coordinada de incidentes cuya magnitud total continúa bajo análisis pericial. Aunque el vocero declinó atribuir la autoría del ataque a algún grupo específico o detallar las herramientas de contención desplegadas debido a que la pesquisa sigue abierta, puntualizó que numerosos vectores de la incursión ya fueron neutralizados.

El portavoz añadió que la Comisión mantiene una estrecha coordinación técnica con el Equipo de Respuesta a Emergencias Informáticas de las instituciones europeas (CERT-UE) y con el Supervisor Europeo de Protección de Datos para evaluar cualquier posible impacto residual y ejecutar medidas adicionales conforme avancen las conclusiones oficiales.

Reacción de Francia

La confirmación desde Bruselas coincidió con un anuncio del gobierno de Francia para fortalecer sus protocolos nacionales de defensa cibernética frente a lo que calificó como un nivel de amenazas inédito y sistémico. En una comparecencia ante medios en París, el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, advirtió que los riesgos digitales tenderán a agravarse a medida que evolucionen las tecnologías de inteligencia artificial aplicadas a operaciones ofensivas.

Tras encabezar una reunión interministerial de seguridad, Lecornu ordenó priorizar la protección de infraestructuras críticas en el aparato estatal francés. La medida responde a una serie de agresiones informáticas registradas en territorio galo durante las últimas semanas, entre las que destacan un sabotaje masivo contra sistemas de refrigeración comercial ocurrido los días 11 y 12 de octubre, así como un intento frustrado de intrusión contra la red de bancos de sangre a principios de noviembre.

Aumento de amenazas cibernéticas

Autoridades europeas y especialistas en seguridad informática han advertido en meses recientes sobre el uso creciente de modelos automatizados para detectar vulnerabilidades, redactar código malicioso y escalar intrusiones contra organismos públicos y servicios esenciales en el continente.

Verificación de datos: Los detalles presentados coinciden con la información publicada por ABC Noticias y cables internacionales de la agencia EFE emitidos el 19 de noviembre de 2026 desde Bruselas. Se confirma la declaración oficial del portavoz comunitario Thomas Regnier sobre la detección de la campaña cibernética el 22 de octubre y su confirmación el 26 de octubre, la desactivación temporal de aplicaciones internas, la coordinación con el CERT-UE y el Supervisor Europeo de Protección de Datos, así como la ausencia de evidencia sobre una brecha generalizada de datos. Asimismo, se corrobora el anuncio realizado el mismo día por el primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, tras los incidentes registrados en octubre y noviembre contra sistemas de refrigeración y bancos de sangre.