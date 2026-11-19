LONDRES (AP) — Un especialista en medicina forense sostuvo que el financiero estadounidense Jeffrey Epstein pudo haber sido víctima de un estrangulamiento homicida en su celda de Nueva York en 2019 y no de un suicidio, contradiciendo el dictamen oficial emitido por las autoridades médicas de esa ciudad tras su fallecimiento.

Durante una entrevista difundida por el programa Newsnight de la cadena británica BBC, el profesor Michael Freeman explicó que llegó a esa valoración después de analizar documentos y fotografías del expediente de la autopsia practicada al empresario, quien murió el 10 de agosto de 2019 mientras aguardaba juicio por cargos federales de tráfico sexual de menores.

Freeman aclaró que no examinó directamente el cadáver de Epstein y que el material documental le fue proporcionado por Mark Epstein, hermano del fallecido, quien durante años ha cuestionado la versión oficial. El académico subrayó que realizó la revisión de manera independiente y sin recibir remuneración económica alguna por parte de la familia.

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De acuerdo con su interpretación pericial, diversas lesiones registradas en el expediente sugieren que Epstein habría sido atacado por la espalda y estrangulado mediante algún tipo de ligadura, la cual posteriormente habría sido utilizada para suspender el cuerpo desde la litera de su celda en el Centro Correccional Metropolitano de Manhattan.

Entre los indicios señalados por Freeman figuran una hemorragia profunda en el hombro izquierdo, marcas compatibles con un posible impacto en el rostro y presuntas huellas de uñas ubicadas por encima del surco de la ligadura en el cuello, que a su juicio podrían corresponder a un intento de defensa para liberar la presión durante una agresión.

Reacciones a la versión oficial

Frente a las críticas sobre el riesgo de alimentar especulaciones sin sustento judicial, el especialista defendió el escrutinio abierto de sus observaciones y señaló que los registros deberían poder examinarse públicamente para que otros peritos evalúen los hallazgos por sí mismos.

La postura de Freeman contrasta con la determinación oficial de la Oficina del Médico Forense Jefe de Nueva York, encabezada entonces por la doctora Barbara Sampson, quien dictaminó en agosto de 2019 que la causa del deceso fue ahorcamiento por suicidio y reiteró públicamente el respaldo técnico a esa conclusión tras descartar heridas defensivas características de un homicidio.

Asimismo, investigaciones posteriores del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Oficina del Inspector General confirmaron fallas graves de custodia y negligencia administrativa en la prisión federal durante la noche del fallecimiento, pero mantuvieron que no hallaron pruebas de intervención de terceros en la celda.

Jeffrey Epstein, quien en 2008 se declaró culpable en Florida de solicitar prostitución a una menor de edad y quedó inscrito como delincuente sexual, fue arrestado nuevamente en julio de 2019 por dirigir presuntamente una red de explotación sexual entre 2002 y 2005, proceso penal que quedó extinto tras su muerte.

Verificación de datos: Los detalles presentados coinciden con la información publicada por ABC Noticias el 18 de noviembre de 2026 y con la entrevista emitida por el programa Newsnight de la BBC con el profesor Michael Freeman. Se confirman los hechos históricos del caso: el hallazgo del cuerpo de Jeffrey Epstein el 10 de agosto de 2019 en Nueva York, el dictamen oficial de suicidio emitido por la médica forense en jefe Barbara Sampson, la condena previa de 2008 en Florida y los cargos federales de tráfico sexual de 2019. Se precisa además que la hipótesis de homicidio corresponde exclusivamente a una valoración documental externa realizada por Freeman sobre archivos entregados por Mark Epstein, sin reapertura oficial ni modificación del dictamen forense vigente en Estados Unidos.