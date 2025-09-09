Joaquín Guzmán López, hijo de 'El Chapo', ve aplazada su audiencia en Chicago

Aplazan audiencia de Joaquín Guzmán López, de ´Los Chapitos´, en Chicago.

La audiencia del hijo de Joaquín ´El Chapo´ Guzmán Loera y exlíder de la célula criminal del Cártel de Sinaloa, ´Los Chapitos´, Joaquín Guzmán López, fue aplazada en la corte de Chicago, Illinois.

Este cambio de fecha para su próxima audiencia ante la jueza Sharon Johnson Coleman se dio del 15 de septiembre al 13 de noviembre del mismo año. ´El Güero´ es señalado por los delitos de tráfico de drogas, crimen organizado, lavado de dinero y uso de armas de fuego en la Corte de Distrito Norte de Illinois.

Guzmán López fue detenido en julio de 2024 en Estados Unidos, en un episodio considerado como una entrega voluntaria, hecho en el que también se detuvo al exlíder y fundador del Cártel de Sinaloa, Ismael ´El Mayo´ Zambada García, presuntamente por engaño del ´Chapito´; el país vecino ofrecía hasta 5 millones de dólares por información para capturar al integrante de ´Los Chapitos´. Se estima que el hijo de ´El Chapo´ se encuentre negociando un acuerdo de culpabilidad con el Departamento de Justicia, por lo que le permitirá tener beneficios penitenciarios, así como una posible reducción de su condena criminal a cambio de no ir a juicio.