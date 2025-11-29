Joaquín Guzmán López se declara culpable de narcotráfico en Chicago

Joaquín Guzmán López, conocido como "El Güero" e hijo del narcotraficante Joaquín 'El Chapo' Guzmán Loera, se declarará culpable de al menos un cargo de narcotráfico el próximo lunes 1 de diciembre, ante la Corte de Distrito para el Norte de Illinois, en Chicago.

La audiencia programada ante la jueza Sharon Johnson Coleman será una comparecencia para el cambio de declaratoria, luego de meses de negociaciones entre su abogado, Jeffrey Lichtman, y la fiscalía estadounidense.

¿Cuáles son los cargos que enfrenta Joaquín Guzmán López?

Guzmán López enfrenta un total de cinco cargos graves, que incluyen conspiración para traficar toneladas de drogas (cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana), participación en una empresa criminal continua, lavado de dinero y posesión de armas de fuego.

"Los Chapitos": La acusación lo vincula a sus hermanos Ovidio Guzmán López, Jesús Alfredo e Iván Archivaldo Guzmán Salazar, quienes colectivamente lideraron la célula conocida como "Los Chapitos" y traficaron drogas a Estados Unidos desde 2008 hasta 2021.

¿Qué implicaciones tiene su declaración de culpabilidad?

"El Güero" es el segundo de los hijos de "El Chapo" en declararse culpable, siguiendo a su hermano Ovidio, quien lo hizo el 11 de julio en la misma corte. Se reporta que Joaquín está involucrado en negociaciones similares a las de Ovidio, colaborando con las autoridades para potencialmente evitar una cadena perpetua y obtener una reducción en su sentencia.

¿Cuál es el papel de Joaquín en la captura de El Mayo?

El reporte periodístico también señala que Joaquín Guzmán López habría tenido un papel clave en la entrega a las autoridades estadounidenses de Ismael Zambada García, "El Mayo", el 25 de julio de 2024. Según fuentes cercanas al caso, "El Güero" le habría tendido una trampa, lo secuestró y lo subió a una aeronave con destino a Nuevo México, donde finalmente se entregó a las autoridades.

Esta declaración de culpabilidad marcará un nuevo avance en la ofensiva de las autoridades estadounidenses contra la cúpula del Cártel de Sinaloa.