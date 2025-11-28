El papa León XIV lamenta que Jesús sea visto como un personaje histórico en Turquía

Lamenta León XIV que en la cultura actual se considere a Jesús un mero ´personaje histórico´

ESTAMBUL- El papa León XIV lamentó este viernes que en la cultura actual, incluso entre algunos creyentes, se considere a Jesús un mero personaje histórico y no Dios, en su discurso en la catedral del Santo Espíritu Santo en Estambul, en Turquía, ante los religiosos y religiosas del país.

¿Qué motivó la visita del papa a Turquía?

El pontífice estadounidense y peruano llegó este jueves a Turquía para su primer viaje internacional y después de las visitas protocolares y la reunión con el presidente turco, Recep Tayip Erdogan, en Ankara, se trasladó a la ciudad a orillas del Bósforo para continuar su agenda. En la catedral encontró a los religiosos que representan la pequeña comunidad católica, cerca del 0.04 % de la población, unos 33,000, según las estadísticas del Vaticano, en un lugar que fue el centro del cristianismo y donde sólo hace cien años había más de dos millones de fieles.

En la entrada de la catedral, varias decenas de fieles católicos, muchos migrantes y una delegación del seminario Redentoris Mater de Dallas en Estados Unidos que se encontraban en la ciudad de peregrinación, llegaron para poder saludar al papa.

Por ello, León XIV los recordó que "esta lógica de la pequeñez es la verdadera fuerza de la Iglesia" pues "en efecto, esta fuerza no reside ni en sus recursos ni en sus estructuras, ni los frutos de su misión derivan del consenso numérico, de la potencia económica o de la relevancia social".

¿Qué alertó el papa sobre la fe actual?

"La Iglesia que vive en Turquía es una pequeña comunidad que, no obstante, permanece fecunda como semilla y levadura del Reino. Por eso, los animo a cultivar una actitud espiritual de esperanza confiada, fundada en la fe y en la unión con Dios", agregó.

Recordando el motivo de su viaje a Turquía, participar en la conmemoración del Concilio de Nicea, la primera reunión de la cristiandad, donde se pusieron las bases dogmáticas del cristianismo como la divinidad de Jesús, el papa alertó de un "regreso del arrianismo, presente en la cultura actual y a veces hasta en los propios creyentes".

El arrianismo era la postura defendida por Arrio de Alejandría en el Concilio de Nicea y que no consideraba que Jesús fuera Dios.