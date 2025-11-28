Joaquín Guzmán López se declarará culpable en su audiencia en EE.UU.

Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo, se declarará culpable en Estados Unidos.

Se dio a conocer que en su próxima audiencia en Estados Unidos, el hijo de El Chapo, Joaquín Guzmán López, se declarará culpable.

¿Qué ocurrió?

Desde hace varios meses y ante el retraso de su audiencia en Estados Unidos, se había señalado la posibilidad de que Joaquín Guzmán López se declarara culpable como su hermano, Ovidio Guzmán.

Acorde con un documento enviado a la jueza Sharon Johnson Coleman, la audiencia del 1 de diciembre de 2025 se convertirá en la declaratoria de culpabilidad de Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo. La audiencia, a diferencia de otras ocasiones, no se suspenderá y se mantendrá a las 13:30 horas en la corte del Distrito Norte de Chicago, Illinois, Estados Unidos, tal como se lee.

¿Cuáles son los cargos en su contra?

Sin embargo, de momento se desconoce el delito por el cual Joaquín Guzmán López se declarará culpable, ya que en Estados Unidos está acusado de:

- Narcotráfico de distintas sustancias

- Crimen organizado

- Lavado de dinero

- Posesión de armas de fuego

Aunque de seguir la línea de su hermano (juzgado por la misma jueza en Estados Unidos), se declararía culpable de varios delitos de narcotráfico.