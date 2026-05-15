Cuba asegura a John Ratcliffe que no es una amenaza para EE.UU.

Cuba asegura ante la CIA que no representa una amenaza para Estados Unidos

El gobierno de Cuba sostuvo una reunión extraordinaria en La Habana con una delegación encabezada por el director de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA), John Ratcliffe, en un encuentro que marcó un hecho inusual en las relaciones entre ambos países.

Durante la reunión, las autoridades cubanas afirmaron haber demostrado que la isla "no constituye una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos" y rechazaron nuevamente su inclusión en la lista de países patrocinadores del terrorismo.

Según un comunicado oficial del gobierno cubano, la visita se realizó a petición de Washington y fue autorizada por la dirección de la revolución. En el encuentro participaron representantes del Ministerio del Interior y altos mandos de inteligencia de la isla, entre ellos Ramón Romero Curbelo y Norge Fermín Enrich Pons.

Cuba reafirma su posición ante la CIA sobre la amenaza a EE.UU.

Las autoridades cubanas señalaron que los intercambios sostenidos con la delegación estadounidense permitieron mostrar que no existen razones legítimas para considerar a Cuba como una amenaza o vincularla con el terrorismo internacional.

Asimismo, ambas partes expresaron interés en fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad, inteligencia y cumplimiento de la ley, con el objetivo de abordar temas regionales e internacionales.

De acuerdo con funcionarios estadounidenses citados por medios locales, Ratcliffe transmitió un mensaje del presidente Donald Trump, quien estaría dispuesto a colaborar con Cuba en temas económicos y de seguridad, aunque condicionado a "cambios fundamentales" dentro de la isla.

El funcionario estadounidense es considerado el representante de más alto nivel de la administración Trump que ha visitado Cuba hasta el momento.

Detalles de la reunión entre John Ratcliffe y autoridades cubanas.

La reunión ocurre en un contexto complejo para Cuba, que atraviesa una severa crisis económica y energética agravada por la escasez de combustible y constantes apagones.

El ministro cubano de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, reconoció recientemente que el país se encuentra sin reservas de combustible, situación que podría provocar cortes eléctricos de hasta 20 horas diarias en algunas regiones.

En medio de este escenario, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel aseguró que su gobierno no pondrá obstáculos para recibir ayuda humanitaria ofrecida por Estados Unidos.

Washington anunció recientemente la posibilidad de enviar asistencia valorada en 100 millones de dólares para atender necesidades relacionadas con combustibles, alimentos y medicinas.

Díaz-Canel afirmó que, si la ayuda se entrega conforme a los mecanismos internacionales de asistencia humanitaria, Cuba la aceptará sin objeciones, aunque insistió en que la mejor solución sería el levantamiento del bloqueo económico impuesto por Estados Unidos desde hace décadas.

Crisis energética en Cuba y la posibilidad de ayuda humanitaria de EE.UU.

Pese al acercamiento diplomático, las tensiones políticas entre ambos gobiernos persisten. La administración Trump reinstaló a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo apenas inició su segundo mandato, luego de que el gobierno de Joe Biden retirara esa designación días antes de dejar el poder.

Además, medios estadounidenses reportaron que Washington analiza posibles cargos contra Raúl Castro por el derribo de avionetas de la organización Hermanos al Rescate en 1996, aunque hasta ahora no existe confirmación oficial.

La visita de Ratcliffe representa uno de los contactos de más alto nivel entre ambos gobiernos en años recientes y ocurre en medio de un panorama marcado por tensiones políticas, crisis económica y señales de posible cooperación bilateral.