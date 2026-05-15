Ex condenado a muerte Richard Glossip abandona prisión tras casi tres décadas

Richard Glossip recuperó su libertad bajo fianza después de pasar cerca de 30 años en prisión y enfrentar nueve fechas de ejecución en Oklahoma, Estados Unidos. Su salida ocurrió mientras espera un nuevo juicio, luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos anuló su condena y sentencia de muerte en 2025.

El hombre, de 63 años, fue liberado este jueves tras una resolución emitida por la jueza Natalie Mai, quien fijó una fianza de 500 mil dólares y determinó que no existían bases suficientes para negarle el beneficio mientras continúa el proceso judicial.

A su salida de la cárcel en Oklahoma, Glossip declaró sentirse agradecido con su esposa y su equipo legal. "Es abrumador, pero al mismo tiempo es increíble", expresó ante medios de comunicación.

El abogado defensor Don Knight afirmó que su cliente reaccionó con emoción al conocer la decisión judicial y aseguró que ahora tiene la oportunidad de vivir una vida fuera de prisión mientras enfrenta el nuevo proceso.

Condiciones de la libertad bajo fianza

Las condiciones de la libertad bajo fianza incluyen portar un monitor GPS, cumplir un toque de queda nocturno, no tener contacto con posibles testigos ni familiares de la víctima y permanecer dentro del estado de Oklahoma.

Glossip fue condenado en 1998 por su presunta participación en el asesinato de Barry Van Treese, propietario de un motel en Oklahoma City, ocurrido en 1997.

Sin embargo, la Corte Suprema determinó que durante el juicio original los fiscales no corrigieron un testimonio falso presentado por Justin Sneed, autor material del crimen y principal testigo de la fiscalía.

Sneed, quien aceptó declararse culpable a cambio de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, aseguró en su momento que Glossip había planeado el asesinato. Su declaración fue la única prueba directa que vinculó al exgerente del motel con el crimen.

Análisis de la decisión judicial

La jueza Sonia Sotomayor señaló en la resolución que el jurado nunca supo que Sneed había mentido bajo juramento, situación que pudo afectar de manera decisiva el resultado del juicio.

Aunque fiscales de Oklahoma aceptaron realizar un nuevo juicio en junio de 2025, la defensa sostiene que el caso enfrenta complicaciones debido a la pérdida de pruebas y al fallecimiento de algunos testigos con el paso de los años.

La próxima audiencia judicial de Richard Glossip fue programada para el 23 de junio.