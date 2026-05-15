DEA advierte sobre Rubén Rocha: Acusaciones que impactan a México

Las tensiones entre México y Estados Unidos en materia de seguridad y combate al narcotráfico volvieron a intensificarse luego de las recientes declaraciones de funcionarios estadounidenses, quienes señalaron presuntos vínculos entre integrantes del gobierno mexicano y organizaciones criminales.

Durante una comparecencia ante el Senado de Estados Unidos, el director de la Drug Enforcement Administration (DEA), Terrance Cole, aseguró que la acusación contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, "es solo el principio de lo que está por venir en México".

Las declaraciones ocurrieron mientras autoridades estadounidenses continúan reforzando su estrategia contra el tráfico de fentanilo y las operaciones de grupos criminales como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, a quienes identifican como organizaciones criminales internacionales.

Declaraciones de la DEA sobre Rubén Rocha

En la misma audiencia, el senador republicano John Kennedy cuestionó los presuntos vínculos entre políticos mexicanos y grupos del narcotráfico, haciendo referencia a las acusaciones emitidas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Rocha Moya y otros funcionarios de Sinaloa.

En respuesta, Terrance Cole comparó la situación con el caso de Genaro García Luna, exfuncionario mexicano condenado en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico, y afirmó que durante años ha existido cercanía entre integrantes del gobierno mexicano y organizaciones criminales.

"No hay duda de que los narcotraficantes y altos cargos del gobierno mexicano han compartido cama por años", declaró el funcionario estadounidense durante la comparecencia.

Llamado a intensificar acciones contra el narcotráfico

Por otra parte, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, también lanzó un llamado al gobierno mexicano para intensificar las acciones contra el narcotráfico, advirtiendo que Washington espera mayores resultados "para que nosotros no tengamos que hacerlo".