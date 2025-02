Joven estadounidense enfrenta cargos por hacerse pasar por agente migratorio

Un joven estadounidense identificado como Sean Michael Johnson se encuentra bajo investigación y enfrenta múltiples cargos tras disfrazarse de agente migratorio y acosar a un grupo de personas originarias de países latinoamericanos en Sullivan´s Island, cerca de Charleston, Carolina del Sur. El incidente, ocurrido el pasado 29 de enero, fue captado en video por uno de los afectados y ha generado indignación en las redes sociales y la comunidad local.

El incidente

El video, que circuló ampliamente en redes sociales, muestra a Johnson vestido con un uniforme que simulaba ser el de un agente de inmigración. En las imágenes, se le ve acercarse a un vehículo en el que viajaban varias personas de origen latinoamericano. Con una actitud burlona y agresiva, el joven les preguntó: "¿De dónde eres, de México? Pues te vas de regreso".

Posteriormente, Johnson tomó los documentos de los afectados y, sin revisarlos, afirmó que no podían conducir porque "no tenían licencia". "No puedes conducir un auto en los Estados Unidos, no, esto se acabó", añadió el falso agente. En ese momento, las personas interceptadas llamaron por teléfono para informar que habían sido detenidos por "la migra" (término coloquial para referirse a los agentes de inmigración).

Al escuchar que hablaban en español, Johnson se molestó y les exigió que solo hablaran inglés. "No estés hablando ese latín de cerdo en mi país. Esto es Estados Unidos, hablamos inglés. Hablamos inglés, inglés", remarcó de manera despectiva.

La investigación y los cargos

El video llegó a manos del Departamento de Policía de Sullivan´s Island, cuyas autoridades iniciaron una investigación que permitió identificar y detener a Sean Michael Johnson. El joven fue trasladado al Centro de Detención Al Cannon, donde enfrentará cargos por sus acciones.

Johnson está acusado de tres cargos de secuestro (uno por cada una de las personas afectadas), así como de hacerse pasar por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), hurto menor, asalto y agresión. Las autoridades han señalado que este tipo de comportamientos no solo son ilegales, sino que también generan un clima de miedo e intimidación en la comunidad.

Reacciones de la comunidad

El incidente ha generado una ola de indignación y preocupación, especialmente entre la comunidad latina de Carolina del Sur y en otras partes del país. Muchos han denunciado que este tipo de actos reflejan un clima de xenofobia y discriminación que afecta a los inmigrantes y a las personas de origen latinoamericano en Estados Unidos.

Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes han condenado el comportamiento de Johnson y han pedido que se tomen medidas para prevenir este tipo de incidentes en el futuro. Además, han destacado la importancia de que las personas conozcan sus derechos al interactuar con agentes de inmigración y cómo identificar a un oficial legítimo.

¿Qué sigue?

Sean Michael Johnson enfrentará un proceso legal por los cargos que se le imputan. Si es declarado culpable, podría enfrentar penas significativas, incluyendo tiempo en prisión. Mientras tanto, el caso ha puesto en evidencia la necesidad de abordar problemas como la xenofobia y el acoso contra comunidades migrantes en Estados Unidos.

Las autoridades han reiterado que este tipo de acciones no serán toleradas y que trabajarán para garantizar la seguridad de todas las personas, independientemente de su origen o estatus migratorio. Por ahora, la comunidad espera que este caso sirva como un recordatorio de la importancia de respetar los derechos y la dignidad de todos los individuos.