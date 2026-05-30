Juez federal frena cierre del Centro Kennedy por Trump

WASHINGTON (AP) — Un juez federal dictaminó este viernes que el nombre del presidente Donald Trump fue añadido de manera ilegal al Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas y prohibió temporalmente a su administración el cierre del icónico recinto cultural, el cual se pretendía clausurar para ejecutar un proyecto de remodelación masiva.

El juez de distrito Christopher Cooper, con sede en Washington, D.C., determinó en su fallo que la junta directiva del complejo cultural actuó sin la debida autorización del Poder Legislativo al alterar la denominación oficial del inmueble, el cual está protegido por normativas federales.

"¿Puede el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas ser renombrado sin autorización del Congreso? La respuesta —evidente a simple vista en el texto de la ley— es no. Tampoco puede ningún otro individuo ser conmemorado en el pórtico frontal del edificio", fundamentó el juzgador Cooper en la resolución judicial.

El juez Christopher Cooper dictó que el cambio de nombre fue ilegal.

El dictamen frena de forma contundente los planes de la administración republicana, que contemplaban el inicio de los trabajos de reestructuración para el próximo mes de julio. La proyección del gobierno federal estimaba que el recinto permanecería cerrado al público por un periodo aproximado de dos años.

Los demandantes del caso expresaron ante el tribunal su preocupación de que los trabajos de renovación propuestos por el Ejecutivo ignoraran las normas vigentes de preservación histórica. Con el fallo emitido, las autoridades judiciales ordenaron pausar cualquier intento de clausura del inmueble y exigir la remoción del apellido del mandatario.

La administración de Trump planeaba cerrar el centro por dos años.

Por su parte, los abogados defensores del Departamento de Justicia de Estados Unidos sostuvieron durante el litigio que las obras de remodelación poseían un alcance limitado. Argumentaron que las modificaciones estructurales entraban plenamente dentro de las facultades de la junta directiva del centro, por lo que no requerían aprobaciones externas del Capitolio.

La vicepresidenta del Kennedy Center, Roma Daravi, manifestó que la institución confía en que los tribunales respalden finalmente la validez de la decisión tomada por la junta, fundamentada en las contribuciones realizadas por Trump. La polémica votación interna que avaló las modificaciones se realizó el pasado 16 de marzo, una sesión que el juez Cooper calificó como "mal informada".

La vicepresidenta del Kennedy Center defiende la decisión de la junta.

El presidente Trump ha mostrado un marcado interés en controlar la operación del Centro Kennedy desde su regreso a la Casa Blanca, instalando una junta directiva que lo nombró presidente de la organización y colocando su apellido en la fachada principal de la estructura, diseñada originalmente como un monumento vivo al expresidente John F. Kennedy. Tras conocerse el fallo, el mandatario republicano criticó la postura judicial en sus redes sociales y adelantó que solicitó iniciar los arreglos necesarios para transferir de manera formal el control operativo y administrativo del centro al Congreso estadounidense.

El reporte audiovisual titulado Juez prohíbe a Trump renombrar el Centro Kennedy con su apellido expone los detalles y plazos legales dictados por el tribunal para el retiro del rótulo colocado en la fachada del recinto cultural.