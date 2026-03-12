El Niño 2026: alerta de la OMM sobre cambios climáticos

GINEBRA — El panorama meteorológico global se prepara para una transición significativa tras el anuncio del debilitamiento definitivo de La Niña y el inminente regreso de El Niño para mediados de 2026. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) y diversas agencias climáticas internacionales han advertido que este cambio en el sistema de acoplamiento océano-atmósfera en el Pacífico ecuatorial traerá consigo alteraciones drásticas en las temperaturas y los patrones de precipitación en diversas regiones del mundo.

El fin de La Niña, un fenómeno que durante los últimos ciclos ayudó a moderar ligeramente el calentamiento global, marca el inicio de una fase de calentamiento anómalo de las aguas superficiales del océano. Este proceso, conocido como El Niño, suele estar vinculado a un aumento en las temperaturas promedio globales, lo que genera preocupación entre los científicos debido a la posibilidad de que se alcancen nuevos récords de calor en los próximos 24 meses. La transición climática de 2026 se perfila como un factor determinante para la agricultura, la gestión de recursos hídricos y la prevención de desastres naturales.

Impacto en América del Sur

Los impactos de El Niño se manifestarán de manera diferenciada dependiendo de la geografía. En regiones de América del Sur, como Perú y Ecuador, se anticipa un incremento sustancial en las lluvias, lo que eleva el riesgo de inundaciones y deslaves. Por el contrario, en zonas de Australia, el sudeste asiático y partes de África, el fenómeno suele provocar sequías prolongadas que amenazan la seguridad alimentaria y aumentan la probabilidad de incendios forestales. Para América del Norte y México, El Niño generalmente se traduce en inviernos más húmedos en el sur y condiciones más cálidas en el norte.

Consecuencias para la biodiversidad

Además de los efectos terrestres, el regreso de El Niño tiene implicaciones directas en la biodiversidad marina y la intensidad de los huracanes. Mientras que en el Océano Pacífico la actividad ciclónica tiende a incrementarse debido a las aguas cálidas, en el Atlántico el fenómeno suele generar cizalladura del viento que puede inhibir la formación de tormentas tropicales. Sin embargo, los expertos subrayan que el cambio climático antropogénico está alterando estas dinámicas tradicionales, haciendo que los eventos meteorológicos extremos sean cada vez más impredecibles y severos.

Gobiernos y organismos de protección civil han comenzado a desarrollar planes de contingencia para mitigar los efectos económicos del fenómeno. Los sectores de energía y seguros monitorean de cerca los modelos de pronóstico, ya que las olas de calor extremo y las sequías pueden afectar la generación hidroeléctrica y elevar los costos operativos a nivel global. La recomendación de los especialistas es fortalecer la infraestructura de drenaje y optimizar los sistemas de riego ante un escenario de variabilidad climática extrema que caracterizará el cierre de este año.

Vigilancia de anomalías térmicas

La comunidad científica internacional continuará vigilando las anomalías térmicas en el Pacífico para precisar la intensidad con la que llegará El Niño. Aunque la fase de transición actual ofrece una breve tregua, la rapidez con la que se están calentando los océanos sugiere que el próximo ciclo climático podría ser uno de los más intensos de la década, subrayando la urgencia de adoptar medidas de adaptación climática a largo plazo para proteger a las poblaciones más vulnerables.