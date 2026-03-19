Declaran culpable a mujer por envenenar a su esposo con fentanilo para obtener herencia

Una corte en Estados Unidos declaró culpable a Kouri Richins por el asesinato de su esposo, Eric Richins, a quien envenenó con fentanilo con el objetivo de quedarse con una millonaria herencia.

El caso se remonta a 2023, cuando la mujer publicó en Utah el libro "¿Estás conmigo?", en el que abordaba el supuesto duelo por la muerte de su pareja, quien en un inicio fue reportado como fallecido a causa de un ataque al corazón.

¿Cómo ocurrió el asesinato?

No obstante, las sospechas surgieron cuando la aseguradora inició una investigación que permitió descubrir que el hombre había sido intoxicado con altas dosis de fentanilo. Tras estos hallazgos, las autoridades detuvieron a Kouri Richins ese mismo año bajo sospecha de homicidio. Durante el juicio, celebrado en marzo de 2026, se presentaron pruebas que apuntaban a una planificación previa del crimen.

Detalles confirmados

Entre ellas, declaraciones en las que la acusada habría expresado a una amiga que su vida sería mejor si su esposo muriera. Además, fiscales señalaron que suministró la sustancia en alimentos y bebidas con la intención de causarle la muerte. Las investigaciones también revelaron posibles motivos económicos, ya que la mujer mantenía una relación con otra persona y enfrentaba una deuda de 4.5 millones de dólares. Según la fiscalía, su intención era cobrar un seguro de vida valuado en 4 millones de dólares tras la muerte de su esposo.

El 17 de marzo, las autoridades de Utah confirmaron el veredicto de culpabilidad. La sentencia será dictada el próximo 13 de mayo, mientras la acusada permanece bajo custodia.