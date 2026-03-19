Viajar a EE.UU. podría costarte hasta 300 mil pesos: la nueva medida que preocupa a turistas

Imagina que planeas un viaje a Estados Unidos: boletos, hotel, compras... pero ahora hay un nuevo gasto que podría cambiarlo todo. Para ciudadanos de ciertos países, obtener una visa de turista podría implicar desembolsar casi 300 mil pesos mexicanos.

Una "fianza" que no garantiza la visa

El gobierno estadounidense ha propuesto un programa en el que solicitantes de algunos países deberán pagar una fianza de entre 5,000 y 15,000 dólares (hasta unos 283 mil pesos) al tramitar su visa de turismo o negocios.

Pero hay un detalle clave:

Este pago no asegura que te otorguen la visa.

Se trata más bien de una garantía económica que busca asegurar que los visitantes cumplan con las condiciones de su estancia.

¿Por qué esta medida?

La razón principal es reducir un problema persistente: personas que entran con visa y se quedan más tiempo del permitido.

Estados Unidos considera que algunos países tienen mayores tasas de incumplimiento migratorio o sistemas de control menos estrictos, por lo que aplicaría esta medida de forma selectiva.

En pocas palabras:

Si el gobierno percibe mayor riesgo, el costo para entrar aumenta.

¿Se pierde el dinero?

No necesariamente.

La fianza podría ser reembolsada si el visitante:

- Respeta el tiempo autorizado

- Sale del país en regla

- Cumple todas las condiciones de su visa

Sin embargo, el simple hecho de tener que pagar esta cantidad ya representa una barrera importante para muchos viajeros.

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¿A quiénes afecta?

Aunque la lista puede cambiar, la medida está dirigida a ciudadanos de países que:

- Tienen altos índices de permanencia ilegal

- Presentan fallas en verificación de identidad

- No forman parte del programa que permite viajar sin visa

Por ejemplo, quienes pertenecen al Programa de Exención de Visa no tendrían que pagar esta fianza, ya que pueden viajar por turismo sin visado hasta por 90 días.

Viajar será más caro... y más complicado

Esta propuesta se suma a otras medidas recientes que han encarecido el proceso, como nuevos cargos y requisitos adicionales para visas.

El resultado es claro:

Viajar a Estados Unidos podría convertirse en un privilegio aún más costoso y selectivo.