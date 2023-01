La confesión de un hombre que mató a su esposa frente a su hijo

Perú.- El asesinato de Marilyn Martínez a manos de su esposo ha conmocionado a todo Perú.

La joven que solía subir videos de sus rutinas de ejercicio en TikTok, fue apuñalada por su marido en frente de su hijo, de acuerdo a medios locales.

Según la policía, cuando llegaron al apartamento de la pareja, el menor de edad se encontraba encerrado en una de las habitaciones, escondido por lo que acababa de ver.

Los vecinos de San Borja, en Perú, narraron a las autoridades que dieron aviso a la policía cuando escucharon gritos que provenían de la casa de Marilyn.

Cuando llegaron, encontraron el cuerpo de la mujer tirado en el piso, mientras que el agresor estaba sentado en un sillón.

Ahí, el detenido identificado como Alexander Israel Pinedo Barrón, confesó que mató a su esposa.

"Yo cuando la maté vi su hueso de ella, vi su hueso, vi toda la sangre que salía, entonces yo dije acá, aquí me toca a mí, y soy tan cobarde que no me pude suici*%$, ahora ya sé lo que me espera", se escucha decir en un video que ya circula en redes sociales.

De acuerdo a medios locales, la víctima fue atacada mientras se encontraba en su habitación haciendo ejercicio, cuando, de repente, su esposo sacó un cuchillo de cocina y la apuñaló, aparentemente por celos.

La joven compartía videos en los que aparecía junto a su esposo y se mostraban muy felices, por lo que la noticia impactó a más de uno debido a la crueldad con la que Marilyn fue asesinada.

Según los vecinos, la pareja peleaba contantemente por celos y porque a él no le gustaba que ella subiera videos.

El agresor fue trasladado hasta la comisaría del lugar para que se realicen las diligencias y las investigaciones correspondientes.