Lil Nas X, hospitalizado tras confuso arresto en Los Ángeles

El rapero Lil Nas X fue arrestado y posteriormente hospitalizado en Los Ángeles, luego de ser encontrado deambulando por la calle en ropa interior y aparentemente bajo los efectos de una sustancia no identificada. El incidente ocurrió durante la madrugada del jueves 21 de agosto, generando preocupación entre vecinos y seguidores del artista.

Según reportes del portal TMZ, Lil Nas X fue visto caminando por Ventura Boulevard alrededor de las 4 de la mañana, vistiendo únicamente calzoncillos blancos y botas vaqueras. Vecinos de la zona alertaron a las autoridades al notar el comportamiento inusual del cantante de 26 años, conocido por su éxito mundial "Old Town Road".

Al llegar al lugar, los agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles se encontraron con el rapero aún en la vía pública. Durante un breve y confuso intercambio, Lil Nas X habría reaccionado de forma agresiva hacia los oficiales, lo que llevó a que fuera esposado.

Minutos después, paramédicos acudieron al sitio y detectaron signos que apuntaban a una posible sobredosis, por lo que el artista fue trasladado de inmediato a un hospital local para recibir atención médica.

Hasta el momento, no se ha revelado el estado de salud actual del cantante. Las autoridades informaron que, si bien podría haber consecuencias legales por el altercado, no se tomará ninguna determinación hasta que finalice su tratamiento.

El incidente ha causado revuelo en redes sociales y entre fanáticos, quienes se mantienen atentos a cualquier actualización sobre la condición del artista.