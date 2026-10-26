Lula da Silva recibe apoyo internacional tras su reelección en Brasil

BRASILIA, Brasil — Jefes de Estado y de Gobierno de diversos países enviaron mensajes de felicitación al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, tras confirmarse su reelección en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales frente a Flávio Bolsonaro.

Los comunicados de la comunidad internacional destacaron la consolidación institucional de la nación sudamericana, al tiempo que hicieron llamados a reforzar los acuerdos comerciales bilaterales, promover el libre comercio y fortalecer la cooperación multilaterial en materia de preservación ambiental y desarrollo sostenible.

La reelección de Lula da Silva marca un nuevo periodo presidencial en Brasil.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó a través de redes sociales que el resultado electoral representa un respaldo al orden multilateralista. Von der Leyen señaló que la Unión Europea mantendrá el trabajo conjunto con Brasil enfocado en promover un comercio abierto, el respeto a las reglas globales y el cumplimiento de metas climáticas de alto alcance.

Por su parte, el mandatario de Francia, Emmanuel Macron, abogó por afianzar la asociación estratégica entre ambas naciones con la finalidad de atender los desafíos económicos y sociales de la agenda global. A su vez, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, celebró el triunfo del candidato del Partido de los Trabajadores al considerarlo un referente de estabilidad para la región.

Líderes de la comunidad internacional destacan la importancia de la cooperación con Brasil.

En el ámbito latinoamericano, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, así como los mandatarios de la región, coincidieron en priorizar el diálogo interregional, la integración de los mercados continentales y el manejo equilibrado de los recursos naturales compartidos, particularmente en el ecosistema de la Amazonía.

Asimismo, representantes de potencias emergentes y del bloque de los BRICS, incluidos los gobiernos de China, Rusia y Sudáfrica, manifestaron su disposición a mantener y profundizar las relaciones diplomáticas y el intercambio económico con el gobierno brasileño.

La presidenta de la Comisión Europea resalta el respaldo al orden multilateralista.

El triunfo de Lula da Silva en el balotaje le otorga un nuevo periodo presidencial que dará inicio el 5 de enero de 2027, en un escenario donde los líderes internacionales han remarcado la importancia de preservar certidumbre legal y estabilidad comercial en las relaciones con Brasil.